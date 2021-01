México: INBAL fomenta el confinamiento con clases de danza en línea

Cancún.-Durante más de 35 años, el maestro Félix Rentería, una figura clave en la historia de los Bailes de Salón en México, jamás se había enfrentado a la experiencia de dar clases virtuales; sin embargo, el confinamiento sanitario que se vive a nivel mundial lo llevó a adaptarse y se confesó agradecido porque esta nueva modalidad le ha permitido sentirse vivo y continuar su misión de contagiar a la gente su gusto por las danzas.

Emocionado, el maestro comparte en entrevista su sentir al hablar de su participación en la programación digital que ha preparado el INBAL a través de la Coordinación Nacional de Danza para iniciar el movimiento dancístico del 2021.

El Instituto comenzará el año con una oferta académica que busca integrar a personas de todas las edades a las clases de bailes de salón que serán impartidas del 18 al 22 de enero de 12 a 13:30 horas a través de las redes de danzaINBAL bajo el nombre de “Actívate bailando desde casa”.

“La situación que estamos viviendo es complicada. Hay gente que tiene depresión, angustia y soledad, por lo que necesita sentirse acompañada, tener un desfogue, y activarse física y emocionalmente. Así que estas clases permitirán alegrarlos y activarlos”, señala el experto en Danzón.

El maestro Rentería confiesa que frente al confinamiento las clases virtuales le han servido mucho a nivel personal: “Cuando se anunció el encierro me angustié y me pregunté qué iba a ser de mi vida, cómo me iba a mantener. Por fortuna he seguido compartiendo de manera digital mi experiencia de 35 años en el baile. Me ha ayudado a sentirme vivo. Hacer arte es un arma maravillosa para luchar contra cualquier enfermedad. Mientras tenga salud seguiré cumpliendo con mi misión de enseñar”.

También comparte que esta nueva modalidad lo ha obligado a aprender nuevas formas de trabajo: “Soy un profesional que nunca había trabajado con la tecnología. Sentí un gran miedo al enfrentarme a lo desconocido. Yo mismo me estaba poniendo trabas al pensar que no iba a poder, pero sobre la marcha, entre el error y el acierto, he ido aprendiendo a usar las redes sociales. Además, aprendí a diseñar mi propio salón y a trabajar de espaldas a la cámara para que los alumnos me sigan mejor”.

Sobre la oferta académica que ofrecerá durante una semana en las redes de danza INBAL, el maestro considera que es una gran oportunidad de acercarse a bailes originales que poseen historia y tradición. Hace un llamado para que cualquier persona se sume a esta experiencia virtual y que no se dejen llevar por etiquetas.

Los géneros que las personas podrán aprender son Salsa, Cumbia, Cha cha chá, Danzón y Mambo. Durante las clases, el maestro Rentería estará acompañado de la maestra Marcela Scheufler, con quien ha colaborado desde hace muchos años por la gran escuela y experiencia que posee. Durante la primera hora enseñarán los principales pasos del género seleccionado, y en la última media hora se realizará una activación física.

Finalmente, el maestro dijo que revisar todos los comentarios que le envían durante las clases ha sido un ritual enriquecedor para él: “A través de las opiniones me doy cuenta que la gente se pone feliz con nuestra presencia virtual. Me agradecen porque les subimos el ánimo en momentos de tensión y tristeza. Incluso me han dicho que les devolvemos las ganas de vivir. Esto no lo pago con nada. Me hace sentir vivo, pleno, y refrenda mi compromiso social”.