Irasema Pedroza lucha contra viento y pandemia para presentar su versión de Danzando Lambada

Teniendo como coach a Lupillo Rivera en su paso por La Voz 2019, Irasema Pedroza sorteó diversas dificultades, entre ellas, la pandemia, pero siguió firme a lograr sus sueños y hoy (12 de febrero) presenta su primer estreno del año, Danzando Lambada, una versión fresca ya su estilo del éxito de fines de los 80's del grupo Kaoma. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la cantante oriunda de Zacatecas comparte los pormenores de este sencillo y su carrera musical.

“No te imaginas todo lo que hemos pasado pero sé que va a valer la pena, estoy muy contenta con el resultado de todo este trabajo, fue todo un reto hacer este tema por la situación en la que nos encontramos, de pronto tuve todo en contra pero por fin lo sacamos bien hecho y con mucho amor ”, detalló la bella Irasema, quien luchó contra la pandemia, ya que el tema estaba a punto de salir en marzo, justo cuando el mundo cambió.

“Todo el tiempo fue lidiar con situaciones que no podíamos controlar, entonces fue algo complicado pero por eso tiene mucho más peso y valor. Un año tardó en salir este sencillo que es Danzando Lambada, creo que la gente quiere escuchar propuestas diferentes y esta es la opción para olvidarnos de todo lo que hemos estado viviendo en este año raro ”, dijo.

Una versión más sexy y fresca del éxito de 1989

Danzando Lambada, es el tema musical que dio a conocer el grupo Kaoma y que se posicionó en primer lugar en la gran mayoría de las listas de popularidad de finales de la década de los ochentas, ahora reversionado al particular estilo de Irasema y que está acompañado de un video que se estrena hoy (12 de febrero) en todas las plataformas digitales.

“Este tema en lo particular me gusta muchísimo, me llamó la atención que desde el año que salió nadie hubiera sacado un remake y es por eso que lo hice yo”, compartió Irasema, quien además prepara lo que será su novena producción discográfica.

Va por su noveno disco, ahora con mariachi

“He retomado ya mi noveno disco, el cual estoy preparando desde el año pasado, sigo grabando y estoy con la postproducción para presentarlo de ser posible en agosto. Es un disco en el que fusionaré todos los géneros con mariachi, van a ser 10 tracks, algunos temas inéditos y otros covers ”, adelantó Irasema, quien muestra una gran madurez musical al poner buena cara a todas las dificultades que ha sorteado para consolidarse como la cantante que al día cosecha triunfos y ve materializado uno de sus sueños con este nuevo sencillo.