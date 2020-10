Cancún: Ismael Cituk presenta “Cuentos desde el encierro” vía zoom

Inspirado por la cuarentena y el confinamiento, el productor, dramaturgo y actor Ismael Cituk decidió compartir con el público cuentos, historias y algunas canciones de los espectáculos que ha montado en Cancún para el divertimento de las personas que aún se encuentran en confinamiento. Así lo compartió el fundador de Afán Producciones, en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“De todas las iniciativas que tenemos como artistas para reinventarnos, se me ocurrió la idea de compartir con mi gente en una reunión vía zoom algunos cuentos, canciones y textos de espectáculos que ya he presentado, además de textos que otros actores me han compartido, sería una sesión breve para dar un pequeño respiro, reinventarnos y generar un recurso para sostenernos y lo más importante, darle al público un momento de esparcimiento en estos momentos de encierro” , refirió Ismael Cituk, quien ha preparado una interesante selección de textos a compartir.

“Invito a que se conecten 30 o 40 minutos a través de la plataforma zoom, salgan de la rutina a la que estamos expuestos ahora por la pandemia y la contingencia y disfruten de esta reunión que es algo un poco informal, empezamos este miércoles 28 de octubre a las 7:30 de la tarde”.

Dentro de los textos que el productor y fundador de la compañía de teatro Afán Producciones, compartirá con quienes se conecten a la reunión están algunos del clásico Cri Cri, otros textos de su gran espectáculo Cuentos Mestizos, un par de temas de Qué plantón y algún otro musical del largo repertorio de los musicales que ha montado en el estado, todo con el máximo objetivo de compartir un rato agradable para la gente, mientras prepara sorpresas que presentará vía streaming.