Jaime Kohen comulga con la cosmovisión maya en su nuevo disco

El multicreativo Jaime Kohen busca conectar almas con su nuevo sencillo titulado Espejos, inspirado en una legendario saludo maya (in lak ‘ ech hala ken) y su bello significado (Yo soy otro tú, tú eres otro yo). En exclusiva para Novedades Quintana Roo, el músico comparte los detalles de esta nueva etapa musical y el mensaje que busca dejar con ella.

“Empecé el año con muchos proyectos y ahora continúo con la salida de este álbum que se llama Espejos, he venido sacando canción por canción, la primera fue Gigantes y ahorita estoy presentando la quinta para finalizar con 15 temas que se unificarán en un solo material; el más reciente sencillo se titula igual que el disco, Espejos”, expresó Jaime contento por presentar un pedacito más del alma de su próximo disco.

“Espejos es un tema muy especial porque justamente se llama igual que el álbum y encierra el mensaje en general que quiero dar con todas las canciones. Lo que quiero transmitir con este álbum es el amor de la manera que yo lo he entendido, las relaciones son como un espejo para vernos a nosotros mismos, en cada una tenemos la oportunidad de recibir toda la luz y toda la sombra para crecer, justo así conecta la filosofía maya en su saludo “yo soy otro tú, tú eres otro yo”, reconocer esto me parece importante y fue mi inspiración para este álbum que va contando diferentes momentos de las relaciones, sobretodos románticas pero que al final habla de esta experiencia humana que es el amor”.

Un excelente regreso a la escena para Jaime Kohen

Luego de seis años de ausencia musical, Jaime Kohen regresa con un álbum impregnado de madurez, experiencia, vivencias y un nuevo sentir.

“Todos los temas cuentan una historia, el álbum está acomodado de una manera en la que, una vez que se revelen los 15 temas se pueda entender la historia completa, tiene un introducción, un interludio y un final, unificadas en un sonido pop muy suave y relajado, este disco tiene una esencia”, relató Kohen, quien retoma la música y comparte su experiencia emocional en cada tema de este nuevo proyecto que tiene como objetivo convertirse en una obra de teatro musical o bien una serie, de la cual el músico ya está escribiendo el guión.

Kohen celebra su lado altruista

Además de crear grandes producciones musicales, Jaime Kohen entrega su alma a Los amigos de la esquina, un centro comunitario para niños que montó hace cuatro años en Tulum.

“Cuando me desconecté de la carrera hace seis años me fui a Tulum para emprender un negocio, lo que se convirtió en una fundación que se llama Los amigos de la esquina, un centro comunitario en el que los niños desde hace cuatro años toman actividades gratuitas de arte, bienestar y medio ambiente, el 20 de marzo celebramos nuestro aniversario y la inauguración de un edificio que nos donó un chico llamado Jonathan Kubben, su movimiento se llama Mom I’m fine y su sueño era crear una escuela con materiales reciclables en Tulum y nuestro sueño tener una estructura porque años antes nuestras actividades las hacíamos bajo el sol, entonces esta estructura nos dignifica mucho para poder operar de una mejor manera para estos niños, esto es otro de los proyectos en los que estoy conectado de mi vida y me encanta”, concluyó el cantante.