Jero Medina alza la voz a través del arte

Con un documental pro ambiental y el próximo estreno de la serie Somos, el actor Jero Medina, busca mover conciencias a través de los proyectos artísticos en que participa. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de la nueva serie de Netflix que retrata la lucha contra el narcotráfico en voz de las víctimas, donde interpreta a Benjamín Linares, pieza importante en este proyecto dirigido por Mariana Chenillo y Álvaro Curiel.

“Han sido tiempos muy difíciles, retadores pero creo que para mi ha sido un buen tiempo, de crecimiento, afortunadamente he estado trabajando, me he estado cuidando, han pasado cosas muy bonitas que me hacen muy feliz, he aprovechado para cultivarme en otras cosas, como escribir mi primer documental sobre el medio ambiente, usando Tulum como hincapié, me apasiona mucho el tema”, detalló Jero, quien en un paseo por este lado de la Riviera Maya se dio cuenta que están destruyendo el ecosistema de tan bello polo turístico y decidió alzar la voz de esta manera.

“Estuve en diciembre del año pasado en Tulum, parte de mi familia vive en Mérida y anduve por allá de paso, era mi primera vez en Tulum y vi que le están dando en la madre, tiene ecosistemas muy frágiles y de suma importancia y creo que tiene que haber un cambio y más conciencia en nosotros como individuos y como raza humana, ese es el propósito que quiero lograr con el documental, tengo mucho amor por Quintana Roo, es un lugar muy importante para México y me gustaría ver que florezca”.

Jero Medina consolida su carrera con excelentes proyectos que tienen algún aporte positivo en la sociedad. (Cortesía)

Por otra parte, Medina tiene claro que el ser actor le da poder de dar voz a esos temas que muchas veces se ocultan o se maquillan, tal es el caso de su más reciente proyecto, la serie de Netflix, Somos, donde interpreta a Benjamín Linares, uno de los personajes principales de la serie basada en el artículo de Ginger Thompson “Anatomía de una masacre” que trata sobre la masacre de Allende, Coahuila. Es la primera narrativa televisiva que aborda la guerra contra el narco desde la perspectiva de las víctimas y estrena en Netflix Latinoamérica este próximo 30 de junio.

“Fue una historia silenciada que ahora está moviendo las aguas, es algo inaceptable que nuestra sociedad termina tolerando, es algo que se tiene que cambiar si nosotros queremos que las cosas cambien, espero que esta serie pueda mover algo en la gente. Los creadores hicieron un gran trabajo al transmitir los hechos a la pantalla”, expresó Jero.

A pesar de no considerarse un actor que esté en el punto de elegir sus proyectos, Jero Medina confía en que hasta el momento han llegado los adecuados, los que comulgan con su forma de ver la vida y que le dan la oportunidad de aportar algo positivo a la sociedad.

“Afortunadamente he tenido la bendición de estar en buenos proyectos, siendo honesto no estoy en el punto de mi carrera para decidir que sí o que no, lo estaré en algún momento pero para eso se requiere mucho camino a recorrer; sin embargo, está sucediendo un poco más y confío en que los personajes me encuentran a mi, por suerte aquí en México y en Estados Unidos he estado en proyectos buenos, que han ganado premios y demás, así que me dejo fluir y si estoy en la posibilidad de decidir, por supuesto me iré con el que tenga algo que decir”.

Próximamente veremos a Jero Medina en “Soy tu fan, la película” y en la cinta co producción México-Estados Unidos, Blackout, al lado de Omar Chaparro, Bárbara de Regil y Josh Duhamel.