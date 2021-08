“Soy una artista independiente, desde muy chiquita estoy involucrada en el mundo de la música y desde entonces me di cuenta que eso era lo mío, así como componer, así que comencé a escribir canciones que quería compartir y mostrar mi música a la gente, a los escuchas”, así se presenta la bella Jess Puente en una charla exclusiva para Novedades Quintana Roo en la que comparte su proyecto y sus próximos planes.

Jess ha logrado un estilo propio muy particular fusionando ritmos con una excelente lírica, sonido que asegura ha logrado debido al crecimiento y a la madurez que le han dado los años de trayectoria, el descubrir hacia dónde va y el camino a seguir es lo que actualmente define su estilo.

Recientemente promociona el tema Condena, el cual narra una historia de desamor con la que el público fácilmente ha conectado.

“La escribí hace unos años, me gusta sacar las canciones cuando creo que es su momento, Condena esperó un poco en el cajón porque en algún punto me sentí desconectada, la escribí con el corazón roto y el drama… ahora con el rollo de la pandemia, me conecté con Condena porque así como la escribí en un momento, ahora mismo vivimos ese sentimiento, está dirigida al autoconocimiento, a superar momentos difíciles, a hacer catarsis y agarrarse de las cosas que nos gusta hacer para crecer y madurar, por eso decidí sacarla”, refirió la cantautora mexicana, quien comenzó su carrera musical haciendo canciones y jingles para Walt Disney.

Jess Puente nos lleva por un camino de honestidad en cuanto a sus letras, un recorrido por distintos estados de ánimo y formas de ver la vida, explorando el género indie pop fusión, alimentado por sus vivencias.

“Soy una mujer muy sensible, la música me ayuda a acomodar mis sentimientos y emociones de una manera asertiva, la música es mi herramienta y mi salvación. Como artistas tenemos responsabilidad con los escuchas, de cuidar qué y cómo estamos diciendo las cosas, no tengo un fin o una expectativa, más bien voy fluyendo con lo que compongo y al final es muy honesto y lo defiendo a capa y espada”, expresó.

A pesar de que los conciertos presenciales comienzan a reactivarse poco a poco, para Jess no es momento de regresar a los escenarios.

“La verdad no he buscado ni se ha dado la oportunidad de hacer algo presencial, no me siento listo, soy muy coherente con lo que pienso y creo que aún hay oleadas de contagios, no me gustaría arriesgarme ni a la gente que vaya a verme, me esperaré un poquito más ya que sea un panorama más seguro”, dijo e invitó al mundo a ir con más cautela y seguir conectándose a través de redes sociales donde nadie corre riesgos y donde estará presentando primero el video de Condena y muchas sorpresas más.