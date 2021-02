México: Jesús Canchola rompe estereotipos de género con libro infantil

El actor, dramaturgo y escritor mexicoamericano Jesús Canchola Sánchez presenta su primer cuento para niños: Pepito tiene una muñeca, un tomo bilingüe ilustrado donde narra la historia de un niño de siete años, que sufre rechazo y bullyng en la escuela por querer jugar con muñecas.

Su libro está inspirado en William's Doll, de Charlotte Zolotow (1972), pero más aún en su propia vida.

“Crecí jugando con muñecas en secreto. Mi abuela era la única persona que me permitía jugar libremente. Mi familia, originaria de Guanajuato, era muy conservadora y no consideraban apropiado que un niño jugara con muñecas. Yo no lo entendía. Lo único que sabía era que me divertía vestir y peinar a mis muñecas”, comparte Canchola Sánchez, quien recuerda la intolerancia de varios miembros de su familia y lo narra en esta bella historia.

Pepito tiene una muñeca habla de un niño tímido que quiere mucho a su muñeca Lola. Para el pequeño, ella es su única amiga y la lleva a la escuela en secreto para evitar las burlas de sus compañeros. Ninguno de los otros chicos juega con él, y cada noche, Pepito reza para encontrar un amigo en la escuela. Un día llega un nuevo alumno, Miguel. Quizá esta sea la anhelada oportunidad de Pepito de tener un amigo.

Canchola Sánchez recuerda que en su casa le quitaban sus muñecas cuando lo descubrían jugando con ellas. Estas vivencias se ven representadas en el cuento a través del bullyng que sufre el protagonista por parte de sus compañeros y recuerda: “Mi abuela siempre fue mi protectora feroz. Cuando mi familia me quitaba mis muñecas yo lloraba, pero mi abuela siempre me las regresaba o me compraba nuevas. Sin su amor incondicional no sería el hombre que soy”.

Para el autor, radicado en su natal Chicago, es necesario que existan estos cuentos, pues hay muchas comunidades donde aún se cree que es malo que un niño quiera jugar con muñecas. Por ello, decidió hacer esta edición bilingüe y que sea accesible no sólo en Estados Unidos, sino también en México.

La realización de este libro le tomó alrededor de dos años de trabajo junto al ilustrador Armando Minjárez Monárrez, y ya está disponible en línea en las plataformas de Amazon, Book Baby, Barnes & Noble Bookshop, Baker & Taylor BAM!, Ingram entre otras.

Acerca de Jesús

Como escritor se ha dedicado al guión de cine y televisión, la dramaturgia y el cuento corto. Además es actor de cine televisión y teatro. Publicó su primer cuento a la edad de siete años en el periódico de su primaria en Chicago. Hizo su debut como escritor y director de un largometraje con la película Agua Agridulce.