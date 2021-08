En pleno ascenso y cosechando éxitos, Jesús Falcón recibió uno de los reconocimientos más lindos de su carrera, luego de que el maestro Carlos Macías, recién inscrito en cuatro categorías para la siguiente entrega del Grammy Latino, se dio tiempo para escribir el tema "Quédate Conmigo", y producirlo para Jesús Falcón, ex participante de Operación Triunfo y La Academia.

"No saben lo orgulloso y feliz que me siento, por el enorme honor de que el maestro Carlos Macías, quien le ha dado temas a Thalía, Cristian Castro y Pablo Montero, entre otros, haya apostado por mi talento y me haya dado este maravilloso tema que habla de un amor que le pide a la mujer, quédate conmigo, aunque sea esta noche y después te vas, hecho real que le pasó al propio Carlitos; ya saben que los compositores t0ienen una gran corazón y una sensibilidad a flor de piel", comentó Falcón.

Por su parte el maestro Macías se refirió a Jesús, como "un cantante con mucho talento, con gran disciplina y, si trabaja mucho, con un futuro muy exitoso".

"Quédate conmigo" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y ha sido uno de los lanzamientos más importantes para la productora y distribuidora Fonarte, dirigida por el experimentado Diego Ávila, quien se encuentra muy contento con la respuesta de la gente, pues ya esperaban con ansias este tema.

Fonarte está lanzando el sencillo de Jesús Falcón, quien se suma a la lista de artistas como Real de Catorce, JNS, Ana Belén y Oamara Portuondo.

Este nuevo tema, "Quédate conmigo", se hace acompañar por un gran video, hecho por Tatto Grajeda, quien ha trabajado con el mismo Carlos Macías; Fue Tatto quien sugirió que las locaciones fueran en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México: las calles de Coyoacán, con lo que se logró un ambiente campirano, nostálgico y emotivo para el desarrollo de esta melodía que es hoy el más reciente sencillo de Jesús Falcón.