México: Jesús Falcón pone su talento a disposición de las causas sociales

Jesús Falcón es uno de esos artistas que no olvida sus raíces y aprovecha la fuerza de la música y su talento en positivo; desde Playa del Carmen, donde pasará el fin de año, el cantante ex participante de Operación Triunfo y La Academia comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo sus planes y proyectos que lo mantienen activo y cercano a su público.

“He estado trabajando mucho gracias a Dios, a pesar de la pandemia, hice un streaming de Navidad, saqué varias rolas, una llamada triología, otras de Navidad y unas de Macuspana Tabasco para animar a mis paisanos por las terribles inundaciones que sufrieron, hicimos un video que a la gente le ha gustado mucho”, expresó Jesús, quien agradece las oportunidades que le brinda la vida para compartir su talento con el público y estar presente luego de su salida de La Academia.

“La música es estimulante, por lo que realizamos un especial navideño con causa para beneficiar a pequeños con condiciones distintas y nos fue muy bien. Gracias a Dios estamos haciendo muchas cosas, quiero hacer algo en actuación, estoy haciendo casting para proyectos importantes”.

Para el próximo año, Jesús presentará un nuevo tema inédito de su particular estilo regional pop, de la autoría de José Ignacio Moreno, un compositor poblano que ha seguido su trayectoria.

“Es un compositor con el que me he acoplado muy bien, me dio varias canciones para el disco que hice con Sony, es un estilo que he hecho desde muy pequeño, es una rola que hizo especial para mí y que tengo guardadita pensando que será un éxito con la que el público se sentirá muy identificado”, expresó Jesús.

Pasará las fiestas en Playa del Carmen

Como cada año, Jesús visita Quintana Roo para cerrar el año y recibir la energía del caribe en el año nuevo, mientras grandes planes se cocinan en su carrera artística.

“Además de darle animo a mi gente que perdió todo por la pandemia y por las inundaciones con mi música, les recuerdo lo fuerte que son y yo sigo adelante, quiero seguir proponiendo temas para la gente, me he acercado a las autoridades porque he escrito una canción para Playa del Carmen, solo espero luz verde para poder grabarla, quiero enfocarme en la alegría y en las cosas positivas”, compartió agradecido Jesús por despertar cada día, lamentando la muerte del maestro Manzanero.

Otro de los planes de Falcón es en un nuevo canal de la Ciudad de México, donde el proyecto quedó detenido por la pandemia.

“Tengo proyectos de televisión en un canal que se verá a nivel nacional e internacional, es Songi TV, confío que este proyecto vea la luz nuevamente en 2021, eso me mantiene muy feliz porque es algo a lo que le puse mucha dedicación, canto el tema del programa y soy un conductor que buscará talento urbano en toda la república, mientras estaré buscándole por todos lados”, finalizó el cantante.