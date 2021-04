Jorge Aranda vuelve al camino de la música

CANCÚN.- Con ideas muy claras y decidido a ser honesto con su proyecto, Jorge Aranda retoma su carrera como solista y lo hace con un nuevo estilo que no está casado con un género en particular, es música hecha con el corazón. Actualmente promociona su quinto sencillo llamado Zona de Riesgo y comparte en exclusiva con Novedades Quintana Roo, hacía donde va como solista y sus planes próximos.

“Este es el quinto sencillo que lanzo como solista, pero ya tengo un camino recorrido en la música, tuve una banda pero hemos dejado de tocar desde hace 12 años en los que nos fue muy bien, después cada quien se fue a hacer sus cosas y yo me enfoqué en la actuación y en mi carrera como solista. De estos cinco sencillos he sacado un cover con la cantante Nina, y de ahí hasta este actual que es Zona de Riesgo son temas originales”.

Para Jorge, el 2020 fue un año complicado; sin embargo, decidió darle la cara y se dio a la tarea de retomar la composición, el escribir canciones y más, así surgió Zona de Riesgo, sencillo producido por el ex baterista de Motel, Pepe Damián, con quien hizo una excelente mancuerna.

“Siempre he creído que la música tiene su momento exacto y este es el momento de Zona de Riesgo; el video está hecho en formato de Instagram, le ha ido muy bien, estoy contento con el resultado, es un sencillo que creo tiene vida propia y sé que le va a ir mejor”.

Van con todo en esta etapa musical pero sin dejar la actuación… o al revés

“Mis dos pasiones en la vida son la actuación y la música, esta fue primero, he compuesto para muchos artistas, he metido canciones para series y más, pero la actuación me rescató de un momento oscuro en la vida y no me ha soltado en ningún momento. 2020 en particular me cambió la vida a nivel profesional, ahorita acabo de terminar una serie para Disney + Latinoamérica en la que doy vida a un villano, empiezo cine con un proyecto increíble, creo que todo se está acomodando, la actuación ha sido muy generosa pero no dejaré la música porque tengo mucho que contar”, puntualizó Aranda, quien pretende que el público se identifique con sus canciones porque tienen mucha de su esencia.

“La música y mis letras hablan de mi experiencia, siempre he querido ser muy transparente, mi proyecto como solista habla de cómo soy y de lo que quiero decir, lo que siento, lo que vivo y cómo veo el mundo, no estoy casado con ningún género, sí están en una línea electro pop, han ido evolucionando, he tenido referencias en cada uno de los tracks, los siento diferentes uno a otro, ahora estoy terminando un par de sencillos más que espero sacarlos este año, tienen un toque mexa muy cañón como mariachi, trompetas y otro que es más reggaetonero y será un dueto con Álix de Timbiriche, no me encasillo en un solo género”, concluyó.