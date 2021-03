México: Entre aprendizaje y nuevos retos José María Pumarino consolida un sueño más

Cancún.- Después de terminada la historia de Ángeles Guardianes S.A., el escritor José María Pumarino la llevó a la pantalla, adaptando el guion y aceptando todos los retos que implicaban convertirla en película, ahora el éxito que ha tenido la lleva a presentarse en dos países. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el creador y ahora cineasta comparte lo complicado, divertido y nutrido que ha sido el proceso de metamorfosis de su obra literaria.

“Soy escritor, ahora cineasta, empecé a escribir desde los 15 años, mi primer libro se publicó a los 18, se llama Ahora o nunca y es de programación neurolingüística, después saqué un libro de técnicas de dibujo humorístico y caricatura que se llama Si de monos se trata, tiene más de veintitantos años vendiéndose, luego publiqué tres novelas porque me di cuenta que lo mío era escribir, pasó un par de años y de una chava que no me hizo caso, empecé a escribirle una carta que terminó siendo mi primera novela, vi que por ahí podía exorcizar mis demonios y me seguí escribiendo”, compartió un poco del ser humano que ha venido descubriendo a lo largo del tiempo José María Pumarino, quien a la fecha cuenta con 5 libros publicados y acaba de firmar un contrato con una editorial de Barcelona, que editará a nivel mundial todas sus novelas, entre ellas Angels Inc., la cual decidió hacer película y se encuentra ya en la plataforma Amazon Prime en toda latino américa.

“Hace unos años hice un ejercicio en redes sociales, dividí mi novela en episodios en un formato de lectura como si fuera una serie, cada semana salía un capítulo diferente y así generamos 190 millones de impactos en 12 países, es por eso que por petición del público la novela que era Ángeles Guardianes S.A. se convirtió en película”, nos cuenta el escritor, quien comenzó a reunirse con “especialistas” para empezar esta aventura; sin embargo, con la idea de que la película tuviera toda la esencia de la historia del libro, tomó el reto en sus manos y comenzó a involucrarse en cada detalle, empezando por el guion, el cual le dio bastantes dolores de cabeza.

Al momento que Pumarino decidió embarcarse en esta aventura, se dio cuenta que no era tan fácil como exorcizar sus demonios con la pluma; sin embargo y a pesar de situaciones complicadas que se presentaron en el camino siguió adelante sin claudicar.

“Creo que soy el único en México que ha escrito la novela, ha hecho la adaptación a guion, dirigido y producido la película y aparte colocarla en Amazon Prime, eso está padre, espero y confío que esto me abra puertas para otros proyectos, llegar a otros públicos. Fue una experiencia agotadora en todos sentidos, emocional, económica porque fue pura iniciativa privada, sin ningún apoyo del gobierno ni nada”, detalló Pumarino.

Mostrará el viacrucis de Angels Inc. en una serie

Entre los planes del escritor y cineasta está próxima a salir una serie que mostrará cómo se realizó la película y todos los sacrificios de José María Pumarino para lograr este éxito que en este mes se exhibirá en Estados Unidos Puerto Rico y España.

“En un mes saldrá una serie que se llama Diario de una película, que es el detrás de cámaras de todo el proceso de la película Angels Inc., desde la creación del guion, cómo se nos caían las locaciones, el dinero, rodaje, me van a ver llorar, reír, mentar madres, gritar, cuando nos robamos, viví tres meses con la cámara detrás, se verá el drama real detrás de un drama de ficción”, concluyó contento y orgullo Pumarino de mostrar a las nuevas generaciones de cineastas lo que es hacer una película.