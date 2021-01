México: Banda MS, Caló y Raymix en el concierto de los Reyes Magos

Niños de todo México tendrán una sonrisa en el rostro gracias al amor de millones de mexicanos que se solidarizan cada año con esta campaña creada por Televisión Azteca desde hace 26 años.

La medianoche de ayer se llevó a cabo el banderazo de salida de los Reyes Magos, quienes llevarán regalos a millones de pequeñitos de la república mexicana, las transmisiones que compartirán estas sonrisas serán conducidas por la bella Carmen Muñoz Jorge Zarza a través de los canales Azteca uno y Azteca siete.

A través de los canales de la empresa a + y ADN 40 quedará plasmado el apoyo de los mexicanos que se han unido para conservar la ilusión de millones de niños ante de la llegada de Los Reyes Magos.

Tras un año complicado para México y para el resto del mundo, “Juguetón un regalo…

una sonrisa ”, ha logrado un magnífico resultado gracias a la solidaridad de nuestra nación y se ha demostrado que para nuestro país no hay imposibles. En esta emisión, la meta es lograr millones de sonrisas de los niños, y no una cifra en particular. Así, con la aportación de ciudadanos, empresas y gobierno se entregarán millones de juguetes a los niños de todo México.

“Es muy emocionante y conmovedor ver cómo es que a pesar de la pandemia que ha lastimado al mundo entero, la solidaridad de los mexicanos volvió a ser impresionante. A nombre de millones de niños que recibirán la magia de Los Reyes Magos este 6 de enero, les quiero dar las gracias… porque nada nos impedirá verlos sonreír ”, afirmó Jorge Garralda, creador de este importante movimiento.

Cabe destacar que a lo largo de 26 años la esencia de esta importante campaña ha sido el generar millones de sonrisas. Este año, a través de sus aliados, Juguetón donó millones de juguetes y millas de cubrebocas con una sonrisa dibujada en cada uno de ellos; mismos que se entregarán a los pequeños como requisito para recibir sus juguetes. Porque a pesar de las circunstancias, la risa de los niños resonará fuerte este día de Reyes.

Además hoy a las 4:30 de la tarde se transmitirá el tradicional concierto “Juguetón un regalo… una sonrisa”. El público podrá disfrutar desde su casa de grandes artistas como Banda MS, La Sonora Santanera, Cepillín, Caló, Raúl Sandoval, Tino y Alexa, Bely y Beto, Raymix, Los dos de la S, y Merengossa, quienes deleitarán a la familia entera con los mejores ritmos musicales.

Finalmente, el 9 de enero a las 10:30 de la mañana, Azteca siete transmitirá el programa "Pago de sonrisas", en éste, se documentará la repartición de juguetes que llevaron a cabo Los Reyes Magos por todo el país. Además, este especial tendrá una retransmisión el mismo día a las 4:00 de la tarde por la señal de a +. De esta manera, los televidentes podrán ser testigos de la maravillosa tarea que realizó la campaña de recolección de juguetes más grande del mundo.