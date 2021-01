Fallece en México la mamá de Julio Camejo, pide que la recuerden bailando y sonriendo

Cancún.- La tarde de ayer, de un infarto fulminante murió Gladys González Camejo, madre del actor de La mexicana y el güero, Julio Camejo, quien con el dolor en el alma compartió unas bellas palabras para la gran bailarina y coreógrafa cubana.

“No voy a decir cómo murió, voy a contar como vivió esta gran mujer, Juana María Gladys González Camejo, mi madre, su último mensaje fue ayer martes y me dijo, -di una clase en línea y a los muchachos les gustó-, ella era maestra del Tec de Monterrey a sus 83 años; hoy por la mañana me incitó a salir a correr…” recordó Camejo, antes de interrumpir sus palabras por ese gran nudo en la garganta que se hace ante una pérdida de esta magnitud.

“Deja tú lo buena bailarina y coreógrafa que fue, en medio de la guerra fría montó coreografías al Ballet Bolshoi, al American Ballet Theater, el pedazo de mujer, de madre, de esposa que fue, era una mujer que cuando las cosas se ponían duras ella anteponía todo por nosotros, cuando en Cuba todo el mundo desayunaba medio pan, mi hermana y yo comíamos un pan entero porque mi madre y mi padre se quitaban el suyo para darnos a nosotros, lo entendimos ya de grandes”, dijo.

Gladys González fue reconocida bailarina y coreógrafa en su país natal, el pasado 14 de junio celebró junto con sus hijos y nietos su cumpleaños número 83 y hoy, lamentablemente trascendió para reencontrarse con su gran amor, el padre del actor, don Antonio Sánchez.

Camejo por su parte, asegura que su madre deja buenos recuerdos y grandes enseñanzas y pide que se le recuerde con alegría.

“La gran enseñanza que me deja, porque puedo cerrar los ojos y sufrir, pero no, prefiero abrirlos y recordarla por lo grande que fue, porque siempre me incitó a dar lo mejor de mi, a ser un buen padre, pero sobre todas las cosas era la mujer que me decía -antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente- y me voy con eso, me voy con su alegría, con esa sonrisa tan definitiva que la definía como persona, con su energía. A todos sus amigos, alumnos del Tec y a todos los que me han llamado, gracias por sus mensajes, evidentemente hay un dolor, hay una pena pero si la quieren recordar, recuérdenla con un traguito de ron, bailando salsa o un danzón y con una sonrisa, ella así lo hubiese querido, que la recordaran siempre sonriendo y así va a ser”, concluyó.