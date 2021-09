A punto de cumplir 78 años de edad el próximo 23 de septiembre, la salud de Julio Iglesias vuelve a ser motivo de polémica.

Desde su presentación en México en abril del 2019, cuando se le vio permanentemente sentado, con voz casi imperceptible y sufriendo una caída al final de la presentación, comenzaron las especulaciones en torno a su frágil y delicado estado físico.

Hoy que el tema vuelve a estar en el ojo del huracán, la periodista Susana Pérez radicada en Miami, platicó con el reconocido coach espiritual Fernando Javier, quien tiene más de tres mil 500 predicciones cumplidas, entre ellas, la reciente hospitalización de Vicente Fernández.

Cuestionado por la comunicadora sobre la salud actual y futura de Iglesias, el coach tiró las cartas y su lectura fue impactante:

“Acabo de sentir una presión un mi cabeza horrorosa, horrorosa”, dijo al tiempo en que se tocaba la cabeza y continuó.

“Cuando yo echo las cartas y la salud a la gente, si veo un problema así rápido, ¡Pum!, como que me lo llevo, como que me lo jalo y acabo de sentir una presión fuerte en la cabeza. Fíjate, en primer lugar yo no descartaría que este señor esté pasando por un proceso de Alzheimer, que posteriormente pueda salir en los medios de comunicación”, dijo.

Sin embargo, eso no sería todo. Al parecer, el panorama no pinta bien para el artista.

“Pero aquí hay unas cartas importantísimas para él y aquí viene lo gordo, ¿eh?”, dijo Fernando Javier.

“Yo veo a Julio ingresado (hospitalizado) en los próximos meses. Algo va a suceder y no descartaría que pudiera ser, ojalá que no, pero le he visto una presión muy fuerte en la cabeza. Podríamos decir que sería algo como un derrame cerebral o una subida de presión muy fuerte en la cabeza, pero algo va a suceder y siento que va a ser en la cabeza”, refirió Fernando.

Cabe aclarar que allegados a la familia del cantante, aseguran que sólo tuvo un problema de espalda y su esposa, Miranda, dice que él se encuentra bien. Sin embargo, Iglesias cada vez se deja ver menos y su apariencia física luce frágil y su voz cada vez es más débil.

Por lo pronto, el acertado vidente que predijera la Covid19 desde el año 2018 ha dado su vaticinio y todo puede suceder.