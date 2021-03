México: Julión Álvarez celebra su trayectoria con gran concierto

Cancún.- El Rey de la taquilla Julión Álvarez celebra con su amado público 14 años de éxitos y batallas ganadas y lo hace a lo grande con un concierto en vivo desde el Auditorio Telmex de Guadalajara que será transmitido de manera gratuita vía streaming.

“Este próximo domingo 7 de marzo cumplimos 14 años como Julión Álvarez y su norteño banda y haremos un festejo desde el Auditorio Telmex vía streaming a través del Facebook Los Pasos de Julión, será gratis para todo nuestro público que bendito Dios sigue con nosotros, a pesar de todas las situaciones que hemos pasado”, refirió Julión en una amena reunión con los medios de comunicación.

Acerca de su regreso a los escenarios, Julión aún no se siente listo es por eso que preparó este concierto virtual.

“Desgraciadamente no veo una seguridad para volver en forma a los escenarios, por eso lo estamos haciendo virtual pero siento que esto es el banderazo de inicio para que, ojalá pronto, regresemos a las actividades presenciales. A partir de que empieza la pandemia, nos retiramos un poco, se detuvieron 13 años de carrera de Julión Álvarez y su norteño banda, fue una pausa obligada para muchos artistas y para muchas actividades, yo no quise entrar a la competencia de espacios, no quisimos brincar, zapatear y gritar aquí estamos, veníamos de un año y medio de señalamientos en el que nos quitaron las plataformas, las herramientas de trabajo y le seguimos batallando, pero quisimos esperar pero siempre con un plazo”.

Así en octubre del año pasado, Julión regresó a Mazatlán para componer, grabar nueva música y volver con todo en este 2021.

“Tenemos ya 18 temas grabados y terminados al cien por ciento, reabrimos el sitio Los pasos de Julión con este give away en el que regalé mi motocicleta, decidimos alimentarlo con todo lo nuevo que tenemos, fotos, videos, galerías, música y ver la manera de cómo seguir presentes, son 14 años que nos ha apoyado la gente, por mi parte 19 años dedicado a la música, es por eso que queremos hacerles saber nuestro agradecimiento, que seguimos trabajando, no nos vamos a rajar y seguimos adelante”, expresó Julión, quien adelantó un poco de lo que se verá en su concierto.

“Vamos a presentar un intro de agradecimiento de lo que ha sido la carrera de Julión, temas recientes y complacer con unas 6 u 8 canciones a nuestro público, esa es la intención complacerlos y festejar juntos”, concluyó.