Kadel, dispuesto a conquistar el corazón del mundo

Cancún.- El cantante y compositor Kadel, originario de Bayamo, Cuba, pisa fuerte para consolidar su carrera en el mundo de la música, es por eso que este 2021 su meta es atrapar al público mexicano con su música, con temas con los que se pueden identificar, sin importar la cultura, género, color o nacionalidad, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo el también productor, desde su lugar de residencia en Toronto, Canadá.

“Hace unos años comencé profesionalmente y decidí dedicar mi vida a esto de la música, llegar a un país tan abierto culturalmente como Canadá y con tantas oportunidades me motivó a emprender el camino para cumplir mis sueños, dicen que todo está escrito y creo que la historia mía comenzó en ese momento ”, detalló Kadel, quien confió en sus instintos y comenzó a compartir su talento con el mundo.

Su último titulado Michael Phelps es una canción que identifica y engloba gran parte de la esencia del cantante y hace un homenaje a una leyenda del deporte, uno de sus ídolos de la niñez.

“Es un sencillo bien personal, que me ha identificado bastante porque el nombre y el concepto de la canción viene desde mi niñez que soy seguidor y fanático de este atleta multi campeón olímpico, fue una persona que me inspiró bastante pues antes de la música fui deportista 13 años y para esta canción hago una analogía, Michael Phelps nadaba en una piscina, yo lo hago en el mar de la industria musical, donde uno también se puede llegar a ahogar, pero como él me siento campeón porque la gente ha aceptado muy bien mi música ”.

Kadel va por el oro

A poco de llegar al millón de reproducciones de Michael Phelps, Kadel estrena este 26 de marzo un nuevo tema dedicado al desamor.

“Estoy presentando ahora Excusa, algo diferente en cuanto al ritmo y concepto, este tema es más dedicado al desamor, habla de cómo demostrar el dolor que sentimos sin ofender y sin ser grosero, tal como ocurre en varias ocasiones, ese es el concepto de mi canción, ya filmamos el video también para romperla a partir de hoy ”, expresó Kadel, quien busca dejar un mensaje a sus seguidores.

“Trato de diversificar los mensajes en cada una de mis canciones pero siempre dejando la vibra positiva y la mejor de las intenciones en mis letras y cada canción, siempre con mucho respeto a las mujeres, en contra de la violencia de las mujeres y del uso que muchas veces se tiene a la imagen de la mujer, son lo más bello que nos ha traído la vida y buscamos siempre su cuidado, usando la influencia que tenemos para eliminar todos esos tabúes, en esta caso la diversificación de género y si lo puedo hacer a través de mi música qué mejor, al final todos somos seres humanos y es lo que quiero plantar en mis canciones ”, concluyó Kadel.