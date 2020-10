Playa del Carmen: Con Baby K a bordo, Karenka no para

Cancún.-Seis meses de embarazo y un varón en camino, que pretenden nazca de manera natural, es lo que mantiene activa y feliz a la cantante playense Karenka Juantorena, quien no ha dejado de trabajar y disfruta al máximo su embarazo, así lo compartió en exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“Estamos muy contentos, ha sido muy bonita experiencia, es lo más lindo que me ha pasado en la vida, la gente te dice muchas cosas del embarazo pero gracias a mi condición física, la he pasado muy bien, solo tuve un poco de náuseas los dos primeros meses, de ahí he estado entrenando, nadando, working with the productra, bailando, cantando, me siento tan bien que hasta se me olvida que estoy embarazada, ha sido muy divertido mi embarazo ”, expresó la bella cubana, quien está cumpliendo ya 26 semanas.

Karenka espera un varón a quien llaman Baby K. (Cortesía)

A casi tres meses de dar a luz, Karenka no ha subido nada de peso, pues lleva una dieta saludable y hace mucho ejercicio.

"Tengo un amigo que es Jerónimo García Cabral, el primer mexicano que debutó en el Circ du Soleil, él me entrena, me va guiando que sí y que no puedo hacer y todo lo hago con todos los cuidados para que bebé esté bien", dijo la cantante, quien recientemente vio el sexo del bebé a través de un video en redes sociales.

Aún no han elegido nombre pero será algo con K

Para continuar con la tradición Karenka y su esposo Kubilay, ahora que saben que será un varón han estado dándole vueltas a varios nombres; sin embargo, no se han decidido por alguno, lo único que saben es que tiene que ser un nombre que comience con la letra K.

"Estamos en eso del nombre pero sí será un nombre con K, por lo pronto le estamos llamando Baby K", compartió con Novedades la bella cantante playense de corazón, además de que ahora tiene más apetito y come más cosas dulces, pero todo muy sano.

“Tengo necesidad de lo dulce pero me controlo, como muy saludable, como uvas, mantequilla de maní, pitahaya, té verde con miel, chia, jugo verde por las mañanas, zero comida chatarra, quiero que el bebé venga con muy buena alimentación, quiero que sea un niño que no coma eso nunca, nosotros comemos todo lo más natural posible ”.

Con seis meses de embarazo, la pareja continúa con su misma rutina de trabajo, ejercicio y alimentación. (Cortesía)

Además de la vida saludable que Karenka lleva, le pone música de Mozart y mantras de meditación al bebé, le canta con la guitarra y le comparte el sonido de las olas del mar para que sea un niño inteligente, creativo y tranquilo ”, nos contó la cubana, quien incluye que Baby K será el protagonista de su próximo videoclip.

“Kubi le va a hablar en turco y en alemán y yo en español para que aprenda muchos idiomas, es el plan que tenemos para Baby K, le pongo música de Mozart y mantras de meditación, por las frecuencias que tiene, pongo audífonos en la pancita para activar la parte cognitiva del bebé, que duerma mejor, que tenga concentración y seguridad en sí mismo. Toco la guitarra, canto, el mar, la música y el ejercicio es lo que hago para que bebé esté muy sano y feliz ”, puntualizó.