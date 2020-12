Playa del Carmen: Karenka, inspirada por su embarazo dedica tema a su esposo y bebé

Cancún.- A unos días de dar a luz, la bella Karenka presenta su nuevo sencillo Polos Opuestos, su último trabajo del año inspirado en su amor de pareja y el pequeño que viene en camino, así lo detalló en exclusiva para Novedades Quintana Roo la cantante, quien dedicará los próximos meses a cuidarse y esperar la llegada de su bebé.

"Me siento muy bien, no he dejado de trabajar, de crear, acabo de sacar mi último sencillo que es Polos Opuestos, es un tema que le dediqué a Kubi y juntos, le dedicamos el video al bebé, ha sido un embarazo muy activo artísticamente y eso me ha ayudado muchísimo" , expresó Karenka, quien compartió con Novedades cómo nació este tema dedicado a su esposo Kubilay Sener, con quien lleva ya tres años de relación sentimental y laboral.

"Esta canción la hice porque Kubi me dijo que nunca le había compuesto una canción y de pronto, me senté al piano y llegó la inspiración de manera natural, uno abre el canal y es como si la canción estuviera en el aire y las musas bajan, es la historia de nosotros dos y como veo nuestra relación y nuestro amor, yo considero que somos polos opuestos, él es muy diferente a mí y tenemos personalidades distintas; cuando me embaracé, tenía ya esa canción y el tercer ingrediente que le faltaba, así que decidimos dedicarle el video al bebé" , mencionó la cantante cubana-mexicana y playense de corazón.

El resultado de esta unión dio pie a plasmar ese amor en un video que retrata el paraíso caribeño que ha acogido a esta bella pareja y en el que ahora construyen su hogar y una bella familia.

Polos Opuestos tiene letra y música de Karenka, la dirección de Kubilay Sener y la producción de Rodolfo e Israel Zavalaga bajo el sello K&K Productions, quienes rodeados de un gran equipo de profesionales culminaron con un magnífico video que retrata el amor y los bellos paisajes del caribe mexicano.

“El estar en la Riviera Maya permitió este ensamble perfecto de lo que escuchas con lo que estás viendo, Baby K es un niño de mar, yo soy de mar, soy isleña y por eso va a nacer aquí en el caribe mexicano”.

Todo listo para la llegada de Baby K