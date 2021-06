Teniendo como meta los grandes festivales de música electrónica como el Tomorrowland, Kid Gus trabaja fuerte como dj y productor musical imponiendo su propio estilo en grandes escenarios de todo el mundo. Temas positivos, con buen mensaje y llenos de buena vibra son las características con las que Kid Gus pretende sellar su proyecto musical, así lo compartió en una amena charla con Novedades Quintana Roo.

Desde muy pequeño mezclar música fue su pasión, ahora a sus 17 años edad, el joven dj mexicano ha compartido escenario al lado de grandes talentos internacionales como Dash Berlín, Steve Aoki y los mexicanos Tom & Collins, entre otros, convirtiéndose en orgulloso representante de México en la escena electrónica a nivel mundial.

“Mi gusto por la música electrónica comenzó a los 8 años cuando vi la presentación de Steve Aoki en un festival, fue donde dije quiero ser dj y comencé a prepararme en diferentes academias”, dijo el chico que comenzó a mezclar música infantil en fiestas de los hijos de algunos famosos y en tardeadas de reconocidas discotecas de México.

“A mis 15 años estuve en mi primer festival ante 40 mil personas como público, compartiendo el escenario con el mismo Steve Aoki, fue un sueño cumplido porque es una persona a la que he admirado siempre y lo mejor es que me dio consejos, de ahí vinieron más festivales en los que toqué ante más de 100 mil personas”.

Siguiendo los consejos de Aoki, Kid Gus encaminó su talento hacia la producción musical, aprendió a utilizar los softwares y se adentró en la composición musical con la meta de llegar a ser el mejor y más joven productor, obviamente sin dejar a un lado sus estudios académicos.

Letras positivas y llenas de buena vibra son su sello

Superando día con día grandes retos, Kid Gus trabaja para ser mejor cada día y pisar los mejores escenarios del mundo, siempre dejando mensajes positivos en su música como lo es ahora su más reciente sencillo “Suena diferente”.

“Siempre busco dejar buenos mensajes en la juventud, darle consejos de que sigan sus sueños, el poder ser uno de los dj más jóvenes me da la oportunidad de ser ejemplo, pretendo que mis letras no sean obscenas y no denigren el género femenino, quiero dejar buenos mensajes en la sociedad y así poner mi granito de arena, que la juventud sepa que los sueños se pueden cumplir”, refirió Kid Gus y reveló que le gustaría colaborar con Steve Aoki y Mario Bautista, entre otros.