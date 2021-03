México: Kristberly Vásquez triunfa en el mundo de los “gamers”

Cancún.- La venezolana de nacimiento pero mexicana por convicción Kristberly ha logrado sobresalir en un mundo que se pensaba solo de niños; sin embargo ella ha logrado más de 1.3 millones de seguidores y se ha convertido una de las influencers más queridas en el mundo de los videojuegos. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, la joven comparte cómo decidió hacer de esta actividad su manera de vivir.

“Siempre me han gustado los videos, primero empecé en Tik Tok, mis amigos me decían que me iría bien y empecé haciendo pruebitas y así fui creciendo, luego con los juegos, también tuve apoyo y empecé a jugar, ahora es algo que me encanta y nunca dejaría de hacerlo, toda la vida he jugado pero el año pasado me enfoqué ya en serio. Nunca pensé que iba a crecer tanto”, expresó Kristberly, quien reconoce que todo comenzó como un juego hasta que se dio cuenta que podría lograr mucho y que sus seguidores le pedían cada vez más.

A la fecha la joven de 18 años ha logrado más de 1.3 millones de seguidores en Tik Tok, casi 90 mil Instagram y más de 9 millones en Twitch, lo que la obliga a generar cada vez más contenido para consentir a su público.

“Todo el contenido que subo está relacionado con algo divertido, con las peticiones de mis amigos, he tomado esto como un trabajo pero siempre con conciencia, estoy invirtiendo bien mi tiempo, mis papás me apoyan y me dicen que tengo que hacer lo que sea pero que sea la mejor en lo que haga”, compartió Kristberly, quien terminó la prepara y desea estudiar la carrera de Ingeniería Civil.

Como una de las mejores chicas gamers, busca dejar un buen mensaje en sus seguidores

Conocida en el mundo de los videojuegos como BellaBerlyKV, Kristberly Vásquez busca concientizar a la gente a que persigan sus sueños y encuentren lo que sea que los haga soñar.

“Ser un gamer es lo mismo que en la vida real, eres parte de un videojuego en el que tenemos que concentrarnos bien, tener dedicación a nuestras metas y lo que hagamos día con día. Debemos ser conscientes y hacer las cosas de corazón, a mí me gusta ser sincera y dar un buen ejemplo”, expresó Kris, quien desea ser conocida y reconocida por el ser humano que es.

Entre sus planes a corto plazo Kristberly desea sacar su propia marca de accesorios gamer y hacer crecer sus canales para llegar a muchas más audiencias.

Datos curiosos de @BellaberlyKV

Sus juegos favoritos son: Call of Duty y Fall Guys

Destina una hora u hora y media para hacer videos de tik toks

Por las noches invierte dos horas para recomendaciones de videojuegos

Le encantaría ser actriz de algún programa o telenovela