México: Buscan salvar La Casa del actor

Cancún.- Actores, comediantes y miembros del patronato han lanzado una campaña en pro de La Casa del actor, creada por Mario Moreno Cantinflas, donde cerca de 50 abuelitos del medio artístico reciben atención; sin embargo, esta podría cerrar sus puertas debido a que no hay dinero para pagar insumos, agua, luz y el sueldo de las enfermeras y trabajadores del lugar, es por eso que buscan el apoyo de la sociedad civil para salvarla.

Fue fundada el 20 de febrero de 1944 por el gran comediante Mario Moreno “Cantinflas”, quien al momento de colocar la placa dijo lo que todo artista encontraría en esta casa, ubicada en la Ciudad de México: “... ya no morirá de soledad, pobre, enfermo y olvidado; porque ya tiene un hogar y una familia que somos todos nosotros”, esta casa que al momento alberga cerca de 50 huéspedes está a poco de cerrar sus puertas y dejarlos en abandono debido a que ya no existe capital para mantenerla en pie, pues la Asociación Nacional de Actores desde hace dos años retiró su apoyo económico.

“Ayudemos para que no cierre sus puertas esta casa de retiro de ancianos, La Casa del Actor, Institución de Asistencia Privada, necesita tus donativos, son deducibles de impuestos, actuemos por los que actuaron, de no ser porque estamos en una situación verdaderamente crítica, no nos atreveríamos a pedirlo, pero necesitamos dinero para poder pagar sueldos, seguro social de los empleados, luz, gas, teléfono y todos los gastos que la misma casa requiere" , declaró Jorge Ortiz de Pinedo, presidente del patronato, a la vez que comparte una cuenta bancaria para realizar las donaciones y evitar que desaparezca este recinto.

Más de 10 millones de pesos adeuda la ANDA a La casa del actor para su mantenimiento. (Captura de pantalla)

Darío T Pie, Laura Luz, Mario Iván Martínez y muchas otras personalidades de la comunidad artística han realizado videos solicitando el apoyo de la sociedad para conseguir fondos y poder continuar con el cuidado del medio centenar de huéspedes que ahora viven ahí y que son cuidados por enfermeras y alimentados con todas las comodidades posibles.

“Están ahí, esperando tu ayuda, los tiempos son difíciles, se puede hacer una donación pequeña o generosa, a como te dé el corazón y el bolsillo”, refiere Darío T pie, caracterizado como La Roña para pedir apoyo a los abuelitos que alguna vez protagonizaron el cine de oro y ahí pasan sus días.

“Este noble albergue pensado para brindar cobijo a los compañeros que abrieron camino para los actores de hoy, se encuentra en peligro de cerrar sus puertas”, advierte por su parte el maestro Mario Iván Martínez.

Famosos se unen a través de un video solicitando fondos para La Casa del Actor. (Captura de pantalla)

La Casa del Actor Mario Moreno tiene la misión de brindar atención a los requerimientos básicos de subsistencia, en materia de alimentación, vestido y vivienda, así como asistencia médica a adultos mayores de escasos recursos, que hayan sido actores ya sean de teatro, cine, radio, cabarets, circo, variedades, televisión, etc., y se encuentren domiciliados en la República Mexicana.