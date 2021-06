Con una colorida vestimenta mazahua, licras fosforescentes, tenis de moda y una apantallante actitud de india empoderada y de mundo, llega a Cancún la querídísima India Yuridia, con un divertido espectáculo completamente renovado en el que compartirá con el público cómo la trató la pandemia y muchas cosas más que reveló en una encantadora charla exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“Estamos muy emocionados de volver a los escenarios, después de todo este tiempo, estamos un poco oxidados pero con toda la actitud. Teníamos ya planeada la gira, con ciertos temas, pero como todo cambió nos tocó hacer la renovación de la renovación y lo que van a ver ‘hora’ este 26 de junio en el Cancún Center va a ser principalmente una plática pa’ que vea la gente que yo también sufrí la pandemia, les voy a platicar cómo la pasé, lo difícil que fue pa’ mi estar 24 horas de a tiro con Rigoberto y con mis hijos, porque por lo regular pos yo me salgo a las giras y ahí me desahogo de Rigoberto, pero así tenerlo 24/7, cállese, fue todo un martirio, así que todas esas experiencias se las voy a compartir a ustedes allá en Cancún”.

Con el humor que la ha llevado a la cima, Yuridia ha logrado sacudir conciencias con estas terapias de humor que se han convertido en un llamado al amor propio.

“Desde siempre hemos tenido que luchar con el machismo pero sobre todo con la costumbre…, ayúdame que yo te ayudaré, el público me retroalimenta bastante, me cuentan sus historias, la gente se desahoga y es lo que pongo en el escenario para que la gente que piensa que está sola y sufriendo esas cosas, sepa que no está sola, que todo tiene solución, ‘namás’ es cuestión de apoyarnos”, dijo, además de asegurar que quien va a su show sale con una gran sonrisa.

“Yo creo que cuando salen del show se van contentos, pensativos y unos hasta salen ‘mallugaos’, así que vayan con la mente abierta y con el marido pa que aprenda a comprender a las mujeres, es dificultoso echarle a andar la ardilla a los hombres pero tratamos”, refirió la India Yuridia.

“Ya tengo 24 años de carrera hambrística tratando de que las mujeres hablen y se desahoguen, que ya se olviden de estarse aguantando, si no está a gusto con el marido, háblelo, tampoco la quiero divorciada, ni humillada ni sobajada, busco la igualdad, es lo principal de mi conferencia”.

La India María fue su inspiración y asegura no llenará sus chanclas, por eso usa tenis

Perla Ruiz decidió desde hace 24 años ponerse la piel de la India Yuridia, inspirada en la gran María Victoria, a quien tiene un cariño muy especial.

“Yo me quedo con mi personaje, todavía me falta pulirlo muchísimo más y le día que yo diga ya terminé con este personaje, entonces necesito unas buenas cachetadas para bajarme los humos y pisar la tierra. Mi vestimenta está basada en honor a la India María, es una confección mazahua, ya le di yo un toque mío, que me gustan las licras con mucho estampado, mucho garigoleado, utilizo calcetas altas o cortas pero siempre fosfo fosfo (fosforescentes) y con tenis para más comodidad, sé que siempre me van a quedar grandes los huaraches de la India María porque para mí es mi top, es de las personas que más admiro y en la que me inspiré para crear este personaje, así que como nunca voy a llenar sus huaraches pos me pongo tenis, además yo soy más sport, siempre le estaré por siempre agradecida porque gracias a ello mis hijos comen”, concluyó.