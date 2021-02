México: Lagrimita y Costel regresan a la televisión mexicana con “Me das ansias”

Cancún.- Después de 8 años de ausencia en la televisión abierta mexicana, los tiernos payasos Lagrimita y Costel regresan ese entrañable humor blanco a la pantalla de a+ con “Me das ansias”, programa que estrena hoy a las 6 de la tarde hora Cdmx, 19:00 horas en Cancún. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, estos emblemáticos personajes comparten los detalles de su nueva aventura.

“Estamos muy contentos y emocionados porque ya tenía tiempo que no sentíamos esta adrenalina, esta emoción con un programa en el que se va a divertir toda la familia, nuestro público anterior como las nuevas generaciones, ahora los chavos están en otro canal pero creemos que Me das ansias es para todos, los papás que alguna vez me vieron y para los chavos de ahora”, compartió el tan querido payaso Lagrimita, quien asegura será un programa dinámico y divertido en el que habrá juegos, competencias y muchas sorpresas.

A partir de hoy todos los sábados, este par de icónicos payasitos se adaptan a la nueva normalidad y con las herramientas que tienen a la mano llevarán diversión y entretenimiento a todas las familias mexicanas con un programa que promete lo mejor y que tendrá como madrina a la ganadora de La Academia Dalú.

“Nosotros estaremos interactuando en las competencias porque no habrá público, somos muy cuidados con las medidas y tratamos de que en el estudio no haya mucha gente, no pueden faltar los musicales, tanto de Lagrimita y Costel como de nuestro invitado, quien participará en los juegos, en los esquétches y todo, que se sientan como en casa”, detalló Lagrimita.

El canal a+ 7.2 de TV Azteca es quien alberga esta nueva propuesta y el regreso de Lagrimita y Costel, quienes se encuentran felices de volver a conectar con su familia mexicana.

“Estaremos en esta señal prometedora y familiar, donde esperamos reunir a todas las generaciones, nos acompaña Pepe Pelos que es La Pau en la serie de La Casa de las Flores, tiene varios personajes en los que estará interactuando con nosotros en la comedia y nos acompaña también Serrath, la que estuve en Survivor y Enamorándonos, hace una buena mancuerna con nosotros”, nos contó Costel, feliz de estar en un horario estelar cada fin de semana.

“Nos da mucho gusto regresar a nuestro país y entrar a casa de las familias mexicanas por la puerta grande” refirió Lagrimita, quien reveló que tendrán luchadores, cantantes, conductores, estanduperos y amigos entrañables como invitados en Me das ansias.