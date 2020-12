México: Laura Luz invita a reflexionar y a tener un momento de esperanza con el Cuento de Navidad

En esta época de incertidumbre global, intolerancia y mezquindad, los valores que subraya Dickens en su Cuento de Navidad encajan perfectamente a las necesidades de la sociedad, es por eso y bajo esta premisa que Mario Iván Martínez y Laura Luz llevan esta historia de amor al streaming, haciendo gala de su trayectoria y profesionalismo. Ya que cada uno da vida a 10 o más personajes. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Laura Luz comparte lo emotivo que es compartir este cuento con el público y romper fronteras gracias al mundo digital.

“Es un cuento clásico, una historia que Charles Dickens se lució, él fue un hombre muy sensible con las clases sociales bajas, él comprendía todo este pesar cuando tenemos que buscar salir adelante y llevar aunque sea un poquito a la cena de navidad, en este cuento él interpreta de una manera hermosa la importancia de no perder la calidez humana, a través de su personaje principal que es el Señor Scrooge, nos muestra el cambio; él era un niño sensible, generoso, honesto y el dinero nos va cambiando, cada diciembre es un cuento que nos conmueve, que se ha contado en varios espacios pero que este año nos pega mucho más”, expresó emocionada Laura Luz, quien reconoce que no es lo mismo que el teatro presencial pero tiene la ventaja de llegar a más personas a través del streaming.

Laura Luz y Mario Iván Martínez han hecho una mancuerna laboral excelente y es porque la relación personal que tienen llega a una gran hermandad, nos comenta la actriz, pues al trabajar con la gran Margarita Isabel, madre de Mario Iván, fue adoptada como la hija que nunca tuvo, por lo tanto el también dramaturgo es como su hermanito.

“Siempre los proyectos de Mario Iván Martinezx son garantía, están bien hechos, cuidados, hechos con el corazón y con todo el talento de Mario Iván. Trabajar con él es una delicia, soy muy afortunada, tengo una relación muy cercana con él, desde el 92 que conocí a Margarita y a Mario Iván somos como hermanitos”.

Excelente reencuentro laboral

“Trabajamos juntos en Los Cuentos de la Catrina, llevo tres años dirigiéndola y este año él hizo al narrador, fue tan bonito el re encuientro pues desde que falleció su mami no nos veíamos, de ahí me regresó la invitación al Cuento de Navidad, a que hiciéramos esta lectura dramatizada y es un verdadero deleite”.

Mario Iván Martínez se dio a la tarea de hacer una adaptación del Cuento de Navidad de Charles Dickens para dos actores, el resultado ha sido fascinante, pues Laura Luz da vida a 10 de ellos y Mario Iván a 11.

“Todos los personajes están divididos entre nosotros, les damos voces distintas, con algunos elementos que señalan el cambio de personajes, la dirección que él hizo la condimenta con imágenes muy características del cuento de navidad, música hermosa y las voces en off de grandes personalidades como Héctor Bonilla, quien hace a uno de los fantasmas de la navidad”.

Laura Luz comparte una bella reflexión con el público

“No sabemos a dónde vayamos el año que entra, este diciembre es tan peculiar para todos, habrá familias que no podremos reunirnos más que de manera digital pero los invito a que no perdamos el sentido de la navidad, hagamos un recuento de nuestro año, lo que perdimos, lo que ganamos, lo que aprendimos, reencontrarnos con nuestros sentimientos, ponemos en los zapatos de los demás, si tenemos oportunidad, ayudar de muchas maneras a nuestros semejantes, es lo que hay que recuperar este año tan difícil. Las transmisiones serán el 20 y 25 de diciembre a las 6 de la tarde y también platicaremos con el público después de las transmisiones para quienes quieran dialogar con nosotros. Esto a través de boletia.com, con un solo enlace lo pueden ver todos los que estén en la misma casa y esa es una oportunidad bien bonita”.

Actualmente Laura Luz trabaja en el proyecto Todos somos Aurora, el cual empodera a las mujeres con transmisiones hechas y dirigidas por mujeres, esto de la mano de Los Zapatos de Catalina que da apoyo y atención a las mujeres violentadas.