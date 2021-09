En la cuarta gala de El Retador, Emiliano Jiménez (en baile), Irlanda Valenzuela (en canto) y Paulo Rojas (en imitación), se convirtieron en los nuevos campeones de esta etapa de la contienda.

La competencia dio inicio con la presentación de Chucho y Laura (México) en el trono de baile, y una bolsa acumulada de 400 mil pesos. La pareja esperó a sus posibles contrincantes Six One Four (México), Emiliano Jiménez (México), y Valery y Mateo (Colombia).

Después de sus demostraciones de talento, los jueces Lucero y Mijares votaron a favor de Emiliano para convertirse en retador de Chucho y Laura. En esta ocasión, los campeones de baile de la tercera gala, no quisieron enfrentarse a duelo y optaron por retirarse de la competencia con 200 mil pesos, la mitad de la bolsa acumulada.

Dada esa inesperada decisión, Emiliano se coronó campeón de la cuarta gala de forma automática, con una bolsa de 300 mil pesos, y la oportunidad de continuar en la siguiente etapa de la competencia.

El segundo bloque de la contienda continuó con la categoría de canto, con la cantante puertorriqueña Marileyda en el trono. Irlanda Valenzuela, la ganadora de la segunda edición de Pequeños Gigantes (México), The Latin Divos (Cuba), y Mariana Ayala (México), fueron los tres aspirantes que buscaron arrancarle el título de campeona a Marileyda en El Retador.

Tras su participación, las jueces Lucero e Itatí Cantoral eligieron a Irlanda para convertirla en retadora y enfrentarse en duelo a muerte con Marileyda. Al finalizar su encuentro, el público prefirió a Irlanda con el 65% de la votación y le dio la oportunidad de obtener una bolsa de 500 mil pesos y continuar en la contienda.

El tercer y último bloque de la noche, concluyó con la disciplina de imitación y la participación de la campeona de la tercera gala, Verónica Linares (Rocío Dúrcal).

Luis Arriaga (Camilo), Nadja Quintanilla (Christina Aguilera), y Paulo Rojas (Miguel Bosé), arribaron a la pista para tratar de arrebatarle la corona a Verónica, quien en último momento decidió no enfrentar el duelo y marcharse con 200 mil pesos, la mitad de la bolsa acumulada, convirtiendo de manera automática a Paulo Rojas, el elegido por los jueces por su gran parecido a Miguel José, como el campeón de imitación, con 300 mil pesos para la gala del siguiente domingo.