México: Andy Zuno prepara “Los hijos también lloran” en streaming

Cancún.- Luego del éxito que logró la ochentera puesta en escena “Los hijos también lloran”, Andy Zuno y Ludwika Paleta la llevarán al streaming este 15 de noviembre para cautivar a público de todo el mundo. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, el actor y cantante comparte los detalles.

“Estoy muy emocionado de que esta obra pueda regresar de manera virtual, me congratula porque de estar en temporada en la Ciudad de México y solo algunas ciudades de la república, hoy tenemos la posibilidad de llegar a todos los rincones del país y más allá. Es una obra que tengo muy cerca del corazón, un espectáculo que le viene muy bien el formato en streaming para verse en pantalla, por su género y formato permite una narrativa audiovisual muy interesante”, detalló Andy, quien está orgulloso de presentar su creación, un montaje que se transforma en una telenovela, en un programa de variedades, en un documental, en una gran pantalla de cine y lo mejor entre icónicos temas musicales de los años ochenta.

“Veo el resultado y me emociona mucho, hemos trabajado para que el espectáculo en pantalla se acerque a la experiencia de vivirlo en vivo y que ofrezca un acercamiento que a lo mejor ni en vivo se puede tener. No hemos hecho ninguna modificación, en escena el espectáculo es como tal, lo que sí, hemos echado mano en la producción, utilizando los recursos del audiovisual para insertar algunas cosas, es una obra remasterizada que nos permite ver una versión pensada para verse especialmente en una pantalla”.

Los hijos también lloran se transmitirá desde el Teatro Milán en la Ciudad de México en tres funciones, 15, 21 y 27 de noviembre a través de la plataforma e-ticket Live a las 8 de la noche hora central pero con posibilidad de disfrutarla 72 horas después para el público de otros países.

Andy Zuno también estrena sencillo

En su faceta como cantante, Andy ha dado nueva vida a temas clásicos de los ochenta y mañana estrena el que será su quinto sencillo.

“Estoy muy ansioso y emocionada de que llegue “No me extraña nada”, es el quinto sencillo que lanzo y con este cierro de manera musical este año, un año que nos sorprendió y que sin duda quedará grabado en todos nosotros. “Afortunadamente pude enfocarme más en la música y bueno, estoy contento con este sencillo que es una canción que cantaba Sasha Sokol en los ochenta y justo coincide que hace 33 años se lanzó la primer versión, la cual marcó el lanzamiento de Sasha como solista, espero que las nuevas generaciones que no conocen la canción conecten con esta nueva versión”, expresó emocionado Zuno, quien apuesta al pop de aquella época para no dejarlo morir y resaltar las buenas letras y la magia de esas canciones.

“El año que entra continuaré con el lanzamiento de estos sencillos, uno cada dos meses para darle tiempo a cada tema de que lo disfruten y no le pise los talones al que sigue, tengo muchas ganas de hacer un livestream con músicos y retomar los proyectos que se quedaron en pausa como una serie y una película", puntualizó.