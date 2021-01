Luciana Fuster busca un lugar en la televisión mexicana

Cancún.- La bella modelo peruana Luciana Fuster aprovechó su visita a México para buscar una oportunidad en la televisión mexicana, logrando participar de manera exitosa en la sección fitness del programa Hoy, donde conquistó a los conductores que no querían dejarla ir, por lo que continúa pisando firme para ganarse un lugar en este país, actualmente promociona una excelente colaboración musical, se desenvuelve como locutora en una importante radiodifusora en Perú y es imagen de importantes marcas internacionales. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte un poco de su trayectoria y sus planes para el nuevo año.

“Es un trabajo de mucho tiempo, empecé a trabajar en la televisión hace como cinco años, siempre me ha gustado el tema del arte, ahora estoy haciendo locución en una radio muy importante de Perú, hace poco lancé esta colaboración con un artista cubano, nos fue súper bien, nunca había hecho nada de música y ahorita tiene ya cuatro millones de reproducciones, nunca imaginamos que llegaría a tanto”, expresó Luciana, quien después de probar el modelaje, la conducción y la música, se queda con una de ellas.

“Definitivamente a lo que apunto y lo que más me gusta es la conducción, se que es lo que quiero desde hace mucho tiempo y es lo que busco, he hecho algo de actuación, de música, he estado en programas de competencia pero quisiera tener mi programa en México, me encantaría estar de fijo en Hoy, nunca imaginé que me invitarían y fue algo padrísimo. Conocí a quien está ahora en la producción, a los conductores y todos fueron muy buena onda, esperaré a ver que se logra en estos días que estaré en México”, refirió la bella modelo.

Luciana Fuster es una mujer que cautivó con su belleza a grandes marcas, esto a raíz de su participación en diversos realities en su país como Esto es guerra, entre otros,

“Afortunadamente tengo grandes marcas que me respaldan, que me llevan para hacer campaña, con Adidas tengo casi seis años, con Huawei llevo año y medio, con Pastora igual y estoy bastante contenta con esto”.

Una mujer con buena genética, ni dietas, ni ejercicio

Una mujer tan bella podría pensarse que se mata en el gimnasio y solo come lechuga, en el caso de Luciana es algo completamente distinto.

“En el tema de alimentación y el deporte soy enemiga, no puedo hacer una dieta, no me gusta entrenar, gracias a Dios tengo buena genética, seguro en algún momento tendré que hacer ejercicio porque no me va a durar para siempre, mientras tanto lo que sí me cuido mucho es la piel, me gusta tener la cara luminosa y ahí si tengo una rutina en la mañana y en la noche, no hay forma que me duerma con maquillaje, uso cremas hidratantes y demás”., reveló la bella modelo, quien pasará unos días en la Ciudad de México buscando una oportunidad laborar y consintiendo a sus fanáticos mexicanos.