México: Lupita D'Alessio condena los festejos por la legalización del aborto

Cancún.- Tras haber decidido alejarse de los reflectores y por lo tanto de las redes sociales, la cantante Lupita D'Alessio aparece en ciertas ocasiones para compartir su sentir ante diversos acontecimientos, esta vez la vemos de nueva cuenta alzando la voz en torno a la legalización del aborto.

“Solo quiero hacer un comentario, me gusta la política, tengo mis propias opiniones pero no quiero dejar de mencionar esto de la legalización del aborto en Argentina, sea cual sea el país, mi respeto para todos los países y para todos los gobiernos pero entiendo que las mujeres no podemos estar festejando el que se legalice el aborto, si estamos levantando la voz sobre el feminicidio”, condena la Leona Dormida, al mismo tiempo que busca generar conciencia ante este acto.

“Nosotras mismas queremos matar un embrión que es una vida, sin preguntar si ese niño quiere vivir o no, por fin, levanto la voz por el feminicidio pero mato a un niño que tiene derecho a vivir, híjole, creo que es contraproducente, debemos valorar la vida de una persona, nadie tiene derecho sobre esa vida, eso sí me da mucha tristeza y vergüenza. Que Dios les bendiga y que pasen esas cosas tendrá sus consecuencias delante de Dios, en la Biblia dice que todo lo bueno y todo lo malo tendrá su recompensa”, concluyó la intérprete de Mudanzas.

Cabe recordar que este 14 de enero, se marcó un hito en la lucha feminista de América Latina, luego de que el presidente argentino Alberto Fernández promulgó la Ley 27.610 por el aborto legal en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. Acto seguido, la normativa entró en vigor.

El texto, aprobado por el Senado el pasado 30 de diciembre, permite a las argentinas abortar de forma legal, libre y gratuita hasta la semana 14. En Argentina, el aborto era regulado por una ley de 1921 que solamente permitía la interrupción del embarazo en caso de violación o de peligro para la vida de la madre. Así, Argentina se convierte en el cuarto país de la región en despenalizar el aborto.

En Latinoamérica la interrupción del embarazo solo es legal en Cuba, Uruguay y Guyana, así como en los estados mexicanos de Oaxaca y Ciudad de México.