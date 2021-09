Después de realizar exitosas giras internacionales en Latinoamérica, desfilar por la alfombra roja de importantes eventos alrededor del continente y ver si rostro en los espectaculares de Times Square, el cantante de regional estrena Mando en vivo, su primer material en directo.

“Mando en vivo” demuestra el potencial de MANDO en el escenario acompañado de músicos de primer nivel, con grandes arreglos y temas de extraordinarios compositores.

“Grabar el álbum en vivo fue una experiencia increíble, a la que le metimos mucho corazón, tiempo y trabajo. Me gusta involucrarme en cada detalle y proceso que tiene que ver con mi carrera. En resumen, fue la oportunidad de volver a sentir esa adrenalina que la música me genera. No puedo estar más agradecido por este momento y con todos los que participaron en el proyecto” comenta el artista, quien promociona feliz el primer sencillo llamado Fantasía, un éxito del grupo Costumbre que ahora Mando hace suyo con la participación de José Zamora, vocalista principal de dicha agrupación.

Con “Mando en vivo” el artista ofrece a sus seguidores un concierto con grandes músicos, en el que presenta todas las canciones de su anterior álbum “Hasta que llegaste”, como un adelanto de lo que es el nuevo show de Mando.

El video de “Fantasía”, fue dirigido por David Ibarra y filmado en diferentes locaciones de Monterrey, ciudad natal de Mando, quien busca mostrar al mundo los paisajes de su gran país y el orgullo de sus raíces.

Mando en vivo fue grabado totalmente en Monterrey, tiene nueve canciones y un bonus track que es el tema “Vamos hablar”, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.