Nacido en la Ciudad de México pero cancunense de corazón al haber crecido en la ciudad, Manlo consolida su carrera musical con el lanzamiento de la versión acústica de su tema “Dancing in the sky”, el cual se colocó en el gusto del público en su versión electro-pop. En entrevista para Novedades Quintana Roo, Manlo comparte las sorpresas con las que conquistará al público mexicano.

“Mi proyecto se conforma día a día, sigo creciendo y cada vez voy componiendo un sonido, tengo versatilidad musical, no me quiero casar con un género, la mayoría será electrónico pero siempre con mi esencia, quiero transmitir mucha energía, cosas positivas, pasión, sentimientos fuertes y no irme con la tendencia, no me interesa lo que está pegando, quiero dejar un mensaje más profundo en mis cosas”, detalló Manlo acerca de los temas con los que pretende formar su primer EP al que ha llamado “Singles” y que se encuentra preparando.

“Ha sido difícil esta pandemia en cuestión de eventos y presentaciones, que es donde más está el negocio para los que nos dedicamos al entretenimiento, para darnos a conocer e ir creando nuevos públicos; sin embargo, todo este tiempo ha servido para crear, adelantar y terminar proyectos, la verdad es que cuando haces algo que te gusta, le dedicas mucho corazón y es muy satisfactorio ver los resultados de las metas que te pones, ver que nadie te regala nada y es fruto del trabajo”.

El tema Dancing in the sky narra la historia de un amor que al final no pudo ser, la versión electro pop logró gran aceptación en el público; sin embargo, Manlo decidió darle una atmósfera más profunda y con la voz de Danny Belda logró la versión acústica, con la que el mensaje dijo, llegará más fuerte a los escuchas.

“Este 2021 entre mis metas está consolidar mi proyecto y llevarlo al siguiente nivel, estoy cumpliendo dos años que me aventé a hacerlo de manera profesional, estuve produciendo música de amigos lo que me dio alcance para presentarme en algunos clubes y ahora me propuse consolidar mi proyecto con este nuevo EP que irá lanzando sencillo por sencillo, ya salió Dancing in the sky con su complemento, a finales de mayo lanzaré uno nuevo hasta compilar 5 o 6 canciuones y completar mi primer EP de studio que llamaré “Singles”, ya vendrán otros con mucho más historia”, detalló que dentro del disco vendrán letras en español, otras en francés, pero lo más importante es que no tendrá límites.

“Le doy mucho crédito haber crecido en Cancún, creo que es una de las cosas que más me ha influido en mi visión de la vida, como veo a la naturaleza, como conecte con ella desde muy chico y ser más sensible en ese aspecto. Tengo raíces de eso y lo expreso en mi música, espero estar tocando por allá pronto”, puntualizó.