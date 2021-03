México: Mariana Torres empodera a las mujeres en Fuego Ardiente

Cancún.- Alexa, protagonista de la nueva telenovela de Carlos Moreno es interpretada por la bella actriz Mariana Torres, quien asciende en su carrera actoral y agradece a la vida que haya llegado este proyecto que empodera a las mujeres con cada una de las historias, así lo compartió en exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“Estoy más que agradecida, disfrutándolo muchísimo, ascendiendo, creciendo, estoy feliz de estar en este proyecto en el papel de Alexa que es una mujer que no se deja, que se enamora, que no le gusta lastimar ni dañar a nadie, la verdad lo disfruto muchísimo. Algo que me gustó mucho de esta historia es que es muy actual y tiene un mensaje de empoderamiento a las mujeres, se le está dando peso a las historias de las mujeres”, relató Mariana, quien comparte protagónico con otras grandes mujeres como Claudia Ramírez, Claudia Martin, Laura Flores y Yolanda Ventura, entre otras.

“En el caso de Alexa, es una mujer que está casada pero no lleva un matrimonio feliz, tiene sueños, no le gusta su realidad pero tampoco quiere lastimar a Joaquín, eso sucede en la realidad, y en medio de esta mala relación puede llegar alguien que te mueva el tapete que te haga sentir cosas, que te hable bonito; sin embargo, eso no te vuelve una mala mujer, una infiel o irresponsable”, expresó Mariana con respecto a su personaje, que muestra una historia real como otras.

“Estamos contando historias de personajes reales en donde la gente se involucra y opina, el personaje de Martina que es una mujer libre, el personaje de Irene que es una mujer que se enamora de alguien menor que ella y el de Laura, una mujer divorciada que supo poner límites pero es la odiada, me encanta este empoderamiento a las historias de las mujeres”.

Este proyecto era justo para Mariana

Tras finalizar Ringo en 2019, Mariana Torres regresó a su tierra natal, León Guanajuato, con su familia, donde disfrutó a su mamá, a su novio y llevaba una vida tranquila hasta que llegó la propuesta de ser la protagonista de Fuego Ardiente, propuesta que llegó, dice Mariana, en el momento exacto.

“Afortunadamente estuve varios años cultivando esa parte familiar, lo que me ha ayudado a crecer como mujer y madurar, así que Fuego Ardiente llega en el momento justo, sinceramente me movió todo, el corazón, la cabeza, la intuición, hablé con mi familia y a todos nos emocionó mucho, así que no lo pensé y aquí estoy, llegó en un momento de mi vida en que estoy muy en paz y a gusto, agradecida también de poder trabajar en estos tiempos de pandemia”, expresó la actriz quien se dijo feliz por el elenco que la rodea, las historias y los regalos que recibe diariamente de la vida.