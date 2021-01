México: Nace una estrella: Marienne Montero

Cancún.- Heredera de gran talento y sensibilidad Marienne Montero prepara su debut de manera oficial como cantante y lo hace con un bello dueto al lado de su padre, el gran tenor chetumaleño Joel Montero, con quien interpreta el tema “The Prayer”, el cual ya se encuentra en plataformas y ha sido todo un éxito. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la joven de 18 años, desde su casa en Suiza, comparte lo bello que ha sido crecer en medio de la música y los planes que vienen para este nuevo año en que debutará como cantante y compositora.

“La música siempre fue mi pasión, he disfrutado mucho cantar con mi papá desde chiquita, es muy emocionante cantar las canciones que él cantó con profesionales amigos del teatro, nunca me imaginé que algún día podría hacer un dueto con él”, detalló Marienne, quien ha participado en algunos musicales y obras de teatro, donde ha conocido a músicos talentosos con los que ahora forma su proyecto musical.

“Ya he escrito cuatro canciones para un EP, son en diferentes idiomas, alemán, inglés y español. Arreglé letra y música con temática de melancolía, inspirada en la ópera que canta mi papá, me encanta el color dramático que le da a las melodías que escribo, las emociones que surgen al escucharlo y será el próximo año que haga el lanzamiento”.

Cobijada y guiada por su padre Marienne está convencida que la música es parte de su vida, por lo que detalla lo que será su proyecto musical a la par que estudia una carrera profesional en Derecho.

“La música siempre será parte de mi vida, pero me decidí a estudiar Derecho porque también tengo intereses en la política, soy parte de un partido político en la sección juvenil, estoy en la directiva de realización de eventos. Si todo marcha bien estudiaré en Escocia, en la ciudad de Edimbra, pero la música siempre estará a mi lado, es la alegría de mi vida”, expresó Marienne, quien a través de cada una de sus canciones muestra un poco de ella, de sus gustos, intereses y vivencias.

“Mis canciones son muy personales, en este EP escribí en tres idiomas porque tienen un significado, el alemán es lo más personal porque he perdido a mi madre, la canción muestra como aprender a vivir con ese dolor, pero es como una reflexión de cómo me siento yo dos años después y cómo sí es posible no olvidar el dolor, vivir con él pero convertirlo en una memoria bonita; el español lo escribí para mi mejor amiga y trata de tener más libertad al crecer, cómo cambia todo de la niña al adulto, se llama contracorriente, mucha inspiración es también por las raíces de mi padre y en inglés es una canción de amor, habla de cómo se encuentran dos personas sin planearlo, seguramente mucha gente puede identificarse con alguna de mis canciones, yo no sé cómo expresar mis sentimientos pero a través de los elementos musicales pueden decir lo que realmente quiero decir”, puntualizó la bella cantante.

Lovely es el nombre tentativo que podría tener el disco de Marienne, quien pretende incluir dos canciones más antes de su lanzamiento oficial como cantautora.

Posteriormente tiene en mente sacar a la luz un segundo disco de covers que ha cantado al lado de su padre, canciones de grandes amigos como Plácido Domingo, Elton John y otros.

"Yo no quiero ser famosa con mi música, quiero que la gente sienta lo que quiera expresar y capte los mensajes de esperanza que envío, además con mi carrera de derecho busco ayudar a la gente y hacerle la vida más bonita", finalizó.