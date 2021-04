Cancún.- Con el personaje de Ivana en la telenovela Te acuerdas de mí, la actriz Marisol del Olmo reveló en una amena charla con Novedades Quintana Roo, que se divierte tanto haciendo maldades y poniendo a todos en su lugar, así como los detalles de este proyecto que llegó en un excelente momento en su carrera.

“Estoy contenta, ha sido un personaje bien bonito al que la gente está disfrutando, lo aman y lo odian, uno anda en la vida haciendo maldades y tratando mal a las personas, la verdad es muy divertido. Nunca me había tocado lo que estoy viviendo con Ivana, hacer esos desplantes y ciertas cosas, ella no sufre solo va por la vida divirtiéndose”, detalló Marisol, quien se dijo agradecida de tener trabajo en medio de la difícil situación que se vive en el país.

“Es verdaderamente una bendición poder hacer lo que más te gusta en la vida en estos momentos y que además me paguen y estar rodeada de gente que se da contigo, encontré grandes compañeros de juego encabezados por una gran jefa que es Carmen Armendáriz, hace las cosas increíbles, siempre atenta a todo y así se puede estar muy a gusto. El equipo de actores está increíble, la mancuerna que se hace con Guillermo García Cantú y demás es muy enriquecedor”.

Disfruta sus 25 años de carrera

Con una amplia trayectoria en cine y televisión Marisol del Olmo ha vivido muchas vidas y ahora se preocupa más por aceptar proyectos que la llenen en todos los aspectos.

“Es una carrera bien bonita que se me ha ido muy rápido, siempre con personajes memorables y entrañables, me han dejado vivir muchas cosas y divertirme mucho. Han sido 25 años muy lindos y bendecidos. Cada proyecto para mí ha sido diferente, llega de un lugar distinto y cada uno es mejor que los anteriores y no porque sean más grandes, sino porque cada vez aprendo más, tengo más herramientas y puedo disfrutar mucho más. Ahora me preocupo menos y disfruto mucho más”, refirió Del Olmo, quien al finalizar Te acuerdas de mi tendrá que desintoxicarse de Ivana para recibir el que será su próximo proyecto.

Actualmente, Marisol se toma un espacio para ella misma, descansa y se desintoxica de Ivana, mientras disfruta de sus villanías en la televisión.

“Es importante limpiar todo lo que dejó Ivana para recibir lo que venga”, puntualizó Del Olmo.