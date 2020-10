México: Marjorie de Souza y Dulce fuera de ¿Quién es la máscara?

Una noche llena de sorpresas y mucho talento se vivió la noche de ayer en ¿Quién es la máscara ?, luego de que seis participantes dejaran el alma en el escenario con grandes interpretaciones.

La actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa, así como la cantante Dulce, poseedora de grandes éxitos de los ochenta, ofrecieron anoche su primer show en ¿Quién es la máscara? sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y tuvieron que salir de Banana y Medusa, sus disfraces, respectivamente.

El primer duelo musical de la noche estuvo integrado por Banana (Garibaldi), Duende (Amorfoda) y Xolo (Welcome to the jungle), quienes se defendieron arriba del escenario con sus mejores estrategias y presentaron las primeras pistas sobre su identidad.

Los investigadores salvaron a Xolo y el público en el foro votó por Duende, por lo que Banana fue el primer personaje de esta velada en ser develado, pero antes de hacerlo, los investigadores lanzaron sus apuestas sobre la personalidad oculta en la fruta amarilla.

Yuri pensó en Violeta Isfel, Consuelo Duval en Fabiola Guajardo, Juanpa Zurita aseguró que era Macarena Achaga, mientras que Carlos Rivera dijo que podría ser Marlene Favela, pero ninguno de ellos estuvo cerca de descubrir que se trataba de Marjorie de Sousa.

El segundo eliminado de la noche fue seleccionado del trío integrado por Medusa (Desde esa noche), Cerbero (Yo perreo sola) y Mapache (Bad Guy).

Tras su presentación musical, el panel de expertos eligió a Mapache y el público se decantó por Cerbero, así fue como Medusa tuvo que revelar su identidad.

Antes de quitarse esta llamativa máscara llena de luces. Consuelo Duval acertó a vaticinar que se trataba de Dulce, Yuri se decidió por Marisela, Juanpa Zurita consideró que podría ser Lucía Méndez y, por su parte, Carlos Rivera se decidió por Susana Zabaleta.