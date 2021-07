La directora Jimena Monteoliva, fundadora de la compañía cinematográfica Crudo Films, recientemente estreno en VIX su segundo largometraje al que tituló Matar al dragón, una pesadilla hecha película, la cual narra entre fantasía y horror la desaparición de mujeres, tema que sucede y preocupa en la actualidad; coincidencia o lazos del destino, esta nueva entrega de la también productora, viene a retratar otro caso de realidad, en su película pasada habló sobre la violencia doméstica y en una tercera que está por salir, un virus mortal guía la historia, para platicar acerca de esto, se enlazó en una charla exclusiva desde su país natal, con Novedades Quintana Roo y compartir así, su trabajo con México.

“Vengo de una historia filmográfica más independiente, Matar al dragón es mi segunda película, dentro de lo chiquita que es la producción, cuanto más se pase por este tipo de plataformas como Vix es un entusiasmo más grande para mí y que la gente que la ve pueda generar un debate, no sé si hubiera llegado a México si no fuera por Vix, es un placer y un orgullo que les haya gustado la película”, compartió la cineasta al inicio de nuestra charla, además aplaudió que haya este tipo de plataformas que albergan películas que muchas veces no son comerciales pero que tienen contenidos interesantes, más de cine de autor e independiente, como lo es Matar al Dragón.

“Matar al dragón surgió de una pesadilla que tuvo el guionista, él era el protagonista y me pidió que dirigiera, la historia, empezamos a trabajar de manera que pudiera sentir que no solo estaba contando una historia de terror sino denunciando algo, entonces el protagonista que era varón lo cambiamos a que fuera una mujer, que es a quien secuestran y demás, ahí se abrió todo este universo de contar la desaparición de mujeres que a pesar de que en la película es una fantasía, es algo que vivimos diariamente, siento como mujer la responsabilidad o necesidad de contar algo que siento que sirve para algo, con algún significado, que tenga algún mensaje o que llame la atención de alguna forma”, refirió.

Anteriormente, Jimena también tocó un tema con tinte social que fue la violencia intrafamiliar, esto en su filme Clementina y por ahora, asegura continuará en esa línea.

“Estoy editando mi tercera película, hoy siento que es importante buscar un trasfondo que solo sea una película para entretener, que además tenga algo que contar. Siento que todas las películas de terror tienen algún mensaje y por eso me gustan tanto, con Clementina, que trata de esta chica que pierde un embarazo por los golpes que le propinó su marido, la gente me decía que era muy dramático, cuando escribí ese guión hice varias entrevistas a mujeres maltratadas y puedo decirte que la realidad supera la ficción, es tremenda la realidad que vivimos muchas mujeres”

En tres filmes ha logrado un gran crecimiento personal y profesional

Luego de Matar al Dragón, Jimena Monteoliva, por azares del destino tuvo en sus manos un nuevo reto, “Bienvenidos al infierno”, donde la trama también está sustentada en una mujer que tiene que luchar contra una secta satánica para sobrevivir.

“Siento que en esta tercera película aprendí un montón, siento claros y visibles los pasos que he venido dando desde la primera película hasta hoy. También es terror y hay un componente de lucha femenina, es una protagonista mujer que tiene que pasar por varias aventuras; actualmente estoy trabajando en otra película, no es de terror pero sí de fantasía, es la adaptación de la novela “La Virgen Cabeza” de Gabriela Cabezón Cámara, una mujer trans se comunica con el busto de una virgen y le permite hacer milagros en la villa en donde vive, es un proyecto que me tiene muy entusiasmada y que para mi es todo un reto”, puntualizó Jimena, agradecida por su contacto con México.