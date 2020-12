Matías Madeit, el colombiano que busca conquistar México con su irresistible bachata

Directo desde Colombia, Matías Madeit estrenó su más reciente tema Porque Amor, en el que habla del amor de juventud y con el que pretende conquistar al público mexicano.

Con el tema "Porque Amor”, el artista colombiano-estadounidense experimenta con un paisaje sonoro diferente a cualquiera de sus lanzamientos anteriores, mezclando el ritmo de bachata con guitarra, mientras ofrece una bella historia de amor.

Producido por Israel "Mayinbito" Palma (J Balvin, Akon), ganador del Grammy Latino 2020, el nuevo sencillo de Matias captura al cantante expresando sus disculpas por destruir lo que podría haber sido una conexión de cuento de hadas entre él y su amante. Sin duda, el quinto single del año de Matías encuentra al artista en su forma más confesional y contemplativa, incluso cuando la producción distintiva de Mayinbito crea un paisaje sonoro que induce a la danza.

Con más de un millón de reproducciones en todas las plataformas, Matías cierra el año de manera exitosa, tal como lo inició con el tema "No Me Dejes Solo", el cual marcó la pauta para sus próximos lanzamientos y no ha decepcionado, al contrario, ha logrado cautivar corazones a quienes consintió con los temas “Llamas”, “Embrujándome” y el más reciente “TusFrutos”, el cual lleva cerca de 200 mil reproducciones a pocos días de su estreno.

Gran parte de la música de Matías se centra en las complejidades del amor, dejando muy marcadas sus raíces; de padre colombiano inmigrante y madre estadounidense, el cantante estuvo permeado de diversas culturas que hoy definen su estilo musical, además de la formación clásica que tuvo en la ópera cuando era adolescente, así descubrió su habilidad para escribir canciones, componer e interpretar.