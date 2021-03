De pipa y guante, Armando Hernández presenta las galas de Me Caigo de Risa

Cancún.- El divertido programa Me caigo de risa luego de siete temporadas en la señal de Canal 5, llega los domingos a Las Estrellas con muchas sorpresas para su público, detalles que compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo, Armando Hernández, uno de los miembros de la familia disfuncional.

“Feliz y contento porque el próximo domingo 28 de marzo a las ocho de la noche por el canal de Las Estrellas, Me Caigo De Risa, la gala disfuncional, eso me tiene muy contento porque se ha logrado gracias al trabajo y al esfuerzo de todos los que colaboramos en este programa y que a lo largo de siete temporadas que hemos estado en canal 5, ahora viene este regalo, no solo para nosotros sino también para el público, la oportunidad de seguirse riendo y pasando momentos increíbles en familia en un horario estelar, es una fiestota la que estamos celebrando”, expresó con gran entusiasmo el hombre que ha dado vida a grandes personajes como El Faquir en Los Héroes del Norte, el Cienpiés en Rudo y Cursi y el mismo Julio César Chávez, pero que en ninguno se ha divertido tanto como en MCDR.

En esta nueva aventura, Me Caigo de Risa suma grandes atractivos como orquesta en vivo, algo que hace de cada emisión algo muy especial, además de muchas otras sorpresitas que revela Armando.

“De entrada nos van a ver bien bañaditos y arreglados por primera vez, estaremos de gala, de etiqueta, la verdad hay muchas sorpresas, seguimos la misma familia disfuncional pero en cada programa tendremos más de un invitado, dos o tres o más, tendremos música en vivo dirigida por el maestro Pepe Zavala, retomamos juegos que han sido éxito a lo largo de estas siete temporadas y alguno que otro nuevo”.

Me caigo de risa ha sido toda una bendición para Hernández

“Yo me la paso increíble, a veces se me olvida que estoy trabajando, me la paso tan bien, disfruto tanto el talento de mis compañeros, parece que estoy con mis amigos, pero en realidad es mi familia con la que estoy haciendo un programa que nos permite ser quienes somos, que nos muestra tal cual somos, de alguna manera he tenido oportunidad de estar en cine, en televisión, haciendo muchos personajes pero aquí pueden ver a la persona común y corriente que soy, que también la riega, que puedo o no tener conocimiento de algo, lo disfruto tanto y nos volvemos parte de la familia de millones de televidentes”, agradeció el actor, quien se dijo afortunado y bendecido por la oportunidad que le dio Lalo Suárez de ser parte de la familia disfuncional desde hace seis de siete temporadas.

2021 es su año

Para el actor este año, como en los pasados, le sonríe, pues tiene mucho trabajo y lo veremos en varios interesantes proyectos.

“Estamos recuperando el tiempo de la pandemia trabajando afortunadamente, espero que el semáforo nos dé la oportunidad de que los cines se abran para estrenar una de las películas que he estado ansioso de que la vea la gente, me refiero a La Paloma y el lobo que el año pasado me dio una nominación al Ariel como mejor actor, ayer se anunció el término del rodaje de El repatriado que se va para Disney + y ahora me encuentro grabando Se rentan cuartos, una sit com que estrena el próximo 14 de abril en Comedy Central, este es mi año, es nuestro año, todos vamos a salir bien, nada puede contra nosotros”, concluyó el actor.