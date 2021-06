Michelle Salas explota por la serie de su padre y su familia la secunda

Luego del fin de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, donde se muestra gran parte de la supuesta de vida de Michelle Salas al lado de su padre, la modelo lanza un manifiesto en redes sociales donde rechaza cómo fue retratada en el proyecto televisivo sin su consentimiento, tras las palabras de Michelle, le siguieron las de su madre y posteriormente las de su hermana Camila en apoyo a la poco cuidada imagen de la joven en la serie.

En las últimas escenas de la serie, se muestra la relación que Michelle tuvo con el manager de su padre pero el lado íntimo, se logra apreciar que ambos tienen relaciones sexuales en un hotel de España y se puede ver a Macarena Achaga, quien interpreta el papel de Michelle Salas, desnuda ante la cámara, cosa que indignó a la modelo, hija de Stephanie Salas.

“Y de pronto así, me encuentro en la necesidad de hablar. Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones aunque se traten de mi porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental…Desde que tengo uso de razón mi vida ha estado expuesta al ojo público… soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer, una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero pocos conocen la verdad…” arranca el escrito de Mich en sus redes sociales, condenando la manera en que fue expuesta su intimidad en la serie.

“…Se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad, la cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera… me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal, así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión… si, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido, pero tengo que me parece innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide trata a una mujer… sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, expresó Michelle, al mismo tiempo de agradecer las muestras de solidaridad y cariño que ha recibido ante esta situación.

Tras el comunicado de la hija de Luis Miguel, su madre, Stephanie Salas lanzó un video en el que encima de una foto de Camila y Michelle versa lo siguiente:

“Amor de madre… quiero compartir con ustedes esta fotografía que tomé en 1997 cuando Mich tenía 7 años y Cami 7 meses de edad. Esta foto representa uno de los momentos más felices y vivos de mi existencia, en donde sentía la plenitud de haber formado un hogar, un hogar que siempre he defendido a capa y espada, porque este es mi hogar, y ésta es mi vida privada, aunque a muchos no les guste y parezca importarles poco. Hoy como madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona. Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto, la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego, padre de mi hija. Ojalá se den cuenta que han tocado fibras muy sensibles, traspasando y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto y la integridad, que mi hija Michelle Salas, como mujer se merece”.

Y finalmente Camila, la hermana menor de Michelle apoyó a la familia.

“Lucrar con el nombre de alguien y explotar su intimidad con fines comerciales (sin su consentimiento) me parece inaceptable. Creo que esa última escena es testimonio de lo que fría que puede llegar a ser la industria, y de la poca consideración que tienen al retratar a personas que siguen vivas. Sin pensar siquiera en el daño emocional que pueden ocasionar en ellas y en su gente cercana… invitaría a los demás –incluyendo a la industria de la televisión y a la prensa- a hacer un ejercicio de compasión… A repensar la forma en que usan la sexualidad de las mujeres como estrategia de impacto”, reprochó Camila, hermana de Michelle.

Una reacción en cadena que desencadenó el último capítulo de Luis Miguel, la serie, que se transmitió en la plataforma de Netflix.