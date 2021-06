Miguel Ríos celebra 77 años con streaming mundial

Será el lunes 7 de junio, el día elegido por el cantautor español Miguel Ríos para celebrar un año más de vida y lo hará de una manera muy particular, con un concierto en streaming en el que presentará canciones de su nuevo álbum “Un largo tiempo” y algunos de los grandes éxitos de su carrera junto a su banda, The Black Betty Trio.

El show será transmitido en vivo para todo el mudo y quedará disponible 48 horas más para consentir a sus seguidores de distintos usos horarios.

Lo recaudado de los accesos será destinado a Mensajeros de la Paz y al fondo asistencial de la AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes) el costo normal del acceso o bien una cantidad mayor para apoyar a la causa.

Para Miguel Ríos, volver a los escenarios con nuevo disco es todo un regalo, tal como lo es su nuevo material discográfico con el que después de 12 años de ausencia arrancará una gira por diferentes ciudades españolas.

“El concierto lo empezaré con una canción que es el Bye Bye Ríos revisitado que se llama Hola Ríos Hello, en la que explico por qué dejé la música y porqué he vuelto, hay una frase que dice –sé que os debo más de mil disculpas, era aburrido cantar en la ducha, el gusto es nuestro y amo, claudiqué por una ovación, aquella gira de despedida me convirtió en un embustero de por vida…- empezamos estos conciertos con ese guiño de la informalidad mía, pero rectificar es de sabios y a lo mejor soy más sabio de lo que yo creía”, explicó el cantautor granadino acerca de su regreso a los escenarios.

Como novedad, el roquero tocará la guitarra en vivo por primera vez, luego de que durante el confinamiento aprendió a tocarla por internet; sin embargo, entre risas pide a su público que en esa parte del concierto, bajen el volumen de sus dispositivos.

Los accesos del concierto virtual están disponibles en la página del cantante web miguel-rios.com., para seguir la gira en Andalucía el día 19 en el Starlite de Marbella, el 7 de agosto en El Puerto de Santa María y el 11 diciembre en Granada, su ciudad natal, que ya vislumbra "muy emotivo".