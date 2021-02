México: Mimi contigo estrena este lunes

Cancún.- La ex integrante del grupo Flans, Mimí, regresa a la pantalla con un nuevo programa de revista llamado Mimí contigo, en el que compartirá experiencias platicando de forma cálida y abierta con invitados especiales. Mimi contigo estrena este lunes a través de la señal de Azteca América, la cantante compartió que de los nervios por el estreno hasta dejó de comer sus amados tlacoyos.

“Me siento feliz de la vida, nerviosa, me duele la panza, no he podido dormir bien y no he comido tlacoyos en la noche, se los juro, estoy comiendo bien, estoy sana. Estoy nerviosa pero feliz, agradecida, emocionada por esta oportunidad, muy emocionada por cómo ha respondido la gente, inclusive la gente que no es fan. Yo creo que va a ser un gran año y proyecto ”, expresó el cantante que tratará temas relevantes e historias de vida que harán reflexionar al público televidente.

Rodeada de la opinión de los expertos que orientarán a la audiencia, Mimí contigo tendrá entrevistas a todo tipo de invitados, desde celebridades y famosos, hasta personas comunes, quienes compartirán sus experiencias.

Bajo la conducción de Mimí, cantante, jurado, actriz, y ahora conductora; quien con su singular estilo y carisma será la encargada de escuchar, abrazar y compartir las emociones que se vivirán en cada emisión.

Se conocerán historias de vida para encontrar alternativas y enfrentar los problemas que se presentan en el día a día.

“Me tienen a mí, esta soy yo y voy a estar contigo, pero quiero que tú también estés conmigo. Van a tenerme a mí. Bien me conocen de hace muchísimos años y todo va a pasar por como soy yo… Aquí no va a haber 'chanclazos', no va a haber confrontaciones, simplemente se van a tocar temas que a todos como sociedad nos interesa tocar ”.