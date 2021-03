México: Mimoso va con todo este 2021

Cancún.- Nuevos sencillos en puerta, sorpresivas colaboraciones y el plan de una gira son algunos de los proyectos que Luis Antonio López, alías Mimoso, arranca para este nuevo año, detalles que comparten en exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“No todo ha sido malo en esta pandemia, hemos buscado la manera de estar con el público, con los medios, a través de todas estas plataformas, ya sabes, los mexicanos le encontramos a todo, no nos quedamos de brazos cruzados, tenemos que trabajar y estar activos porque no sabemos estar sin hacer nada ”, expresó Luis Antonio, quien antes de la pandemia tenía 18 presentaciones que tuvo que posponer debido a la pandemia y quien espera salir adelante en este 2021 con nuevos e interesantes.

“Fue difícil porque al principio no sabía qué hacer, estuve inactivo como dos meses pensando cómo generar un ingreso, afortunadamente le buscamos, le encontramos y ahora estoy muy contento, en medio de la pandemia encontré el amor, llevó ya seis meses de casado, eso ha sido un aliciente para sentirme inspirado y contento. Una de mis canciones se llama El tiempo que me quede, habla de la reflexión de lo que estamos viviendo, no sabemos qué va a pasar al día siguiente, lo importante es mantener la fe y esperar el destello de luz en medio de esta oscuridad ” , dijo el buen Mimoso, emocionado por los temas que promociona y los que vienen.

“Muy emocionado con el dueto que hice con Grupo Firme en las playas de Mazatlán, en unos días sale otra canción que hice con Pequeños Musical una canción que se llama Mis defectos, luego viene un dueto que hice con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey , otro con Pancho Barraza que es Alma marchita, un tema muy bonito, y muchas otras sorpresas más ”, adelantó Luis, quien se dijo agradecido de colaborar con grupos y personas que admira y de las que han seguido su trayectoria.

Dispuesto a cumplir todos sus sueños

“Para mí estas colaboraciones no son un dueto más, es un honor para mí poder colaborar con estos grandes, yo crecí escuchando su música, cuando cantaba con El Recodo casi siempre alternábamos, ahora poder cantar con ellos es para mí una bendición porque creo que el camino recorrido solo está en mi cara y en mis años, sé que me faltan muchas cosas más por hacer, nunca he sido una persona conformista y no porque sea más en los escenarios o en los eventos, cuando era vocalista de banda El Recodo dije , voy a ser solista, ahora que lo soy digo, quiero ser productor y desarrollar artistas y lo voy a hacer, en su momento me bajaré de los escenarios para ser productor ”.

Actualmente promociona su tema Florita del alma, original de Chalino Sánchez del que ha hecho su propia versión y la ha hecho completamente suyo.

“Definitivamente hay muchas canciones que uno canta con tanta entrega y pasión que la gente cree que son de mi autoría, qué bendición sería que todas las canciones que canto fueran mías, eso es porque las interpreto de una manera auténtica y me gusta lo que hago . Ahora es el momento de los duetos, las colaboraciones y los sencillos, en unos días estaré lanzando tres o cuatro temas en mi canal de YouTube. Viene la colaboración con un gran músico, productor y cantante de talla internacional que ya les contaré ”, puntualizó el tan querido Mimoso, quien sueña con poder cantar alguna canción a dueto con don Vicente Fernández a quien considera un ícono de la música mexicana.