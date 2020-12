México: Billy y Fernando Rovzar listos para el estreno de la segunda temporada de Monarca

Los talentosos hermanos Rovzar arrancan el año de la mejor manera, ya que a pesar de la pandemia, estrenan con mucho orgullo la segunda temporada de la serie Monarca, con lo que además de reforzar su alianza con Netflix, aseguran más intriga y misterio con este gran proyecto. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, los genios productores comparten los detalles.

“Nos sentimos super afortunados por muchas razones, una de ellas porque en un momento donde no hay cine, no hay teatro, no hay conciertos, se reduce la posibilidad de recibir entretenimiento y contenido de calidad pero hemos visto que Netflix está activo y creciendo y para nosotros como Lemon estar en una plataforma como esa en este momento es gigante y que el estreno de Monarca sea el 1ro de enero es doblemente emocionante porque es la fecha más buscada, peleada y solicitada del año en todos los contenidos”, expresó Billy Rovzar, quien augura a Monarca ser la serie más exitosa que haya hecho la productora desde su creación.

Desde el capítulo 1 Monarca fue una serie que atrapó al espectador con una historia bien contada, con grandes rostros del cine y la televisión y una de primer nivel, no se puede esperar menos de esta tan esperada continuación.

“Tenemos el elenco de Monarca que es de ensueño, Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, Oswaldo Benavides y Rosa María Bianchi, vienen varios actores nuevos como Fernanda Castillo, Alex de la Madrid y vienen a poner a temblar a todos, crear más conflicto y situaciones al límite, todo lo que está en juego es mayor a la primera, de verdad, podemos decir que la uno nos tuvo en la fila del asiento, pero esta segunda es más de todo en el buen sentido de la palabra, dejará un excelente sabor de boca al público televidente”, afirmó orgulloso Fernando Rovzar.

Lemon, una productora que pisa el cielo en cada producción

“Cuando empezamos no se estaba haciendo nada de lo que nos gustaba, no éramos público del cine ni de la televisión mexicana, estamos hablando del principio de los 2 mil, entonces lo que buscamos desde el principio fue hacer cosas distintas a lo que se veía pero con un sello de calidad para demostrar que en México es posible tener una variedad de contenido amplia y un lugar para nuevos directores, para nuevas voces y que no nos íbamos a limitar por un camino específico más que la calidad”, dijo Fernando.

En los primeros 10 años de Lemon, los productores buscaron y encontraron grandes directores, saborearon excelentes e inteligentes óperas primas sin importar el género, descubriendo cada vez cosas nuevas hasta llegar al punto de ser una de las mejores y mejor posicionadas productoras mexicanas a nivel mundial, ahora con Monarca consolidan un éxito más en su fructífera trayectoria.

“La aventura de Monarca fue tratar de encontrar un drama familiar, una temática que ha sido totalmente adueñada por las telenovelas y robarnos de regreso esa temática y contarla desde un lugar más sofisticado, más oscuro y más cercano a la realidad que vivimos en México con la corrupción que se vive en todos los niveles pero contarlo de la manera más familiar posible, pero con una calidad que pudiera ser exportada a cualquier parte del mundo”.

Monarca se estrena este 1ro de enero de 2021 a través de la plataforma Netflix.

Lemon arranca el año con grandes proyectos

Las sorpresas que los hermanos Rovzar tienen preparadas para su público en 2021 van de la comedia al drama, pasan por el terror pero siempre con la frescura y genialidad de Billy y Fer.

“Estamos esperando que los cines regresen a la normalidad para estrenar la nueva película de Matando Cabos, es la nueva historia de aventuras de Mascarita con Joaquín Cosio y Silverio Palacios, van a ver más de esos dos personajes entrañables de la primera, viene la segunda temporada de Control Z, va a ser un año de mucha cosecha y nuevos proyectos”, detalló Billy, emocionado y contento por lo que viene para Lemon.