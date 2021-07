Con la inauguración de “La Ostionería” en la exclusiva zona de La Marina en Mazatlán, Sinaloa, el empresario mexicano Jorge Cueva “Mr. Tempo”, suma ya 16 restaurantes abiertos en México y 160 a escala internacional, con su firma.

Aunque la pandemia de Covid ha sido controlada en Estados Unidos, en México la recuperación, tanto sanitaria como financiera ha sido mucho más lenta. Pese a ello, el creador de “King and Queen Cantina” que en la Unión Americana causan la locura entre las celebridades, quiso invertir y generar empleos en su país.

“Mr. Tempo está loco, ustedes me conocen, y siempre voy contra la corriente. Todos me dijeron: no lo hagas, pero yo me siento muy orgulloso de regresar a mi país, porque nací en Guadalajara y aunque hablo un poco raro porque ya tengo 30 años en Estados Unidos, soy mexicano. Mazatlán lo tiene todo. Para mí, en los próximos diez años será el boom de México”, compartió Mr. Tempo, quien vivió un gran momento durante la inauguración de esta sucursal.

A la fiesta de inauguración de “La Ostionería” acudió como padrino Poncho Lizárraga, director musical y clarinetista de Banda El Recodo, heredero de Don Cruz Lizárraga, el creador de la agrupación con más de 80 años de historia.

Tanto el músico como Mr. Tempo; sus socios, los empresarios Alexis Haro, Ernesto Palafox y Carlos Escobar, así como el chef ejecutivo Marino Maganda, cortaron el listón inaugural del restaurante que ofrece una carta de cocina de mar sinaloense inspirada en dos conceptos: la tradición y la evolución.

Paralelo a ello, Mr. Tempo comentó que continúan en pie las negociaciones para utilizar como Brand Ambassadors de la línea de tequila “Señor de los Cielos” y “Reina del Sur”, que dirige junto a Alberto Agnesi, a celebridades como Chiquis Rivera, con quien se rumora sostuvo una relación sentimental pero quedaron en buenos términos; el rapero norteamericano The Game, el actor y luchador Dwayne Johnson The Rock y la cantante regiomontana Gloria Trevi.

“¿Por qué chingados hay gente extranjera haciéndose rica con un producto tan mexicano como el tequila? Esa es mi meta y la de Alberto Agnesi, que dos mexicanos nacidos en Jalisco pongan el nombre de nuestro país muy en alto con un tequila. Ya estamos en pláticas con muchos famosos para hacerlo”, subrayó Mr. Tempo.

El empresario, calificado por la revista Forbes como “El Michael Jordan de los restaurantes”, aprovechó la oportunidad para comentar la situación del elefante Big Boy, a quien Mr. Tempo y Arturo Islas rescataron del Circo Rolex para ser depositado en un santuario.

“Esperamos poder llevarlo al santuario final el 4 de julio. Actualmente, se están haciendo todas las adecuaciones necesarias, desde poner malla de sombra, el cercado y la zanja. Muchos nos criticaron a Arturo Islas y a mí, decían que estábamos haciendo negocio con el elefante, pero díganme dónde está el pinche negocio. Nosotros no lo salvamos para hacer negocio, sino para hacer conciencia y si lo presumimos en redes, es para que más gente se toque el corazón y ayude. Son muchos los gastos, desde la construcción del santuario hasta la comida, porque el elefante come 250 kilos diarios de comida”, refirió.

Otros de los proyectos de beneficencia que Mr. Tempo tiene en mente es el de ayudar a un niño con capacidades especiales originario de Tijuana que requiere de más de seis intervenciones quirúrgicas.