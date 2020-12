México: Rayden manda con su música un mensaje de resistencia ante este caótico 2020

Cancún.-El cantante Rayden prepara el lanzamiento de un nuevo material, el cual verá la luz este 2021. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el músico español augura un mejor año y agradece los aprendizajes de este que termina, dejando con su música un mensaje de lucha y esperanza.

“De nombre artístico Rayden, soy una persona que tiene inquietud por la palabra en todas sus formas y que siempre intenta darle rienda suelta a los retos que se me presentan un nivel de escritura. El próximo año cumpliré 20 años en la música, desde 2001 escribo desde el pellizco de emociones, ya sea para bien o para mal lo llevo a una canción ”, así fue la presentación de David Martínez, este talento nacido en Alcalá de Henares a los lectores de Quintana Roo durante nuestra charla.

Rayden actualmente promociona su más reciente sencillo llamado "Solo los amantes sobreviven", tema que realizó en colaboración con Fredi Leis y cuyo videoclip se encuentra ya en plataformas digitales para que el público pueda disfrutarlo.

Amante de México y su gente

Este sencillo es el tercer adelanto del nuevo disco que Rayden presentará el próximo año, mientras tanto en febrero estará lanzando el cuarto de cinco adelantos, mismos que espera poder presentarlos en vivo.

“Este año si no hubo habido pandemia estaría visitando México por cuarta ocasión, espero que cuando sea posible retomar la gira, la experiencia es muy grata cada vez, me encanta como aman la cultura y la puesta en valor. El público es una locura, desde el principio que me encontré con mil personas me di cuenta que vale lo que hago, que validez mi sueño y mi de tienedicación a la música, las únicas palabras que tengo para México son de agradecimiento ”, relato Rayden , quien ha conquistado al público con sus creaciones musicales y espera pronto volver a reunirse con él, pues no comulga con los shows en streaming.

“En marzo de 2021 estaré sacando el próximo disco y quiero presentarlo en directo, yo concibo la música en vivo es justamente con vida, con público, intercambiando energía, mirarlos a los ojos, ese cruce de miradas y decirnos todo es lo ideal. De momento no he hecho un streaming pero tampoco lo descarto ”, expresó.

Los primeros tres sencillos del nuevo disco han colocado a Rayden como uno de los favoritos del año gracias a su toque lírico fusionado con diferentes géneros musicales.

Con el esperado disco al que llamará “Homónimo”, Rayden cierra una interesante trilogía musical en torno a la palabra que comenzó con “Antónimo” y siguió con “Sinónimo”.