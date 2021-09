Cuando nació su hermano, Naomy Rey se sintió invadida por emociones nuevas que no podía expresar con palabras. Con ese cúmulo de sentimientos comenzó a escribir una canción que hoy forma parte de su primer EP, del cual nos comparte los detalles.

“Se llama 'Eres la luz' y se la escribí a mi hermanito, como una manera de mostrar todo lo que sentía por él. Salió una canción hermosa, porque habla de que en este mundo todos tenemos a una persona que está junto a nosotros siempre. No para decirte qué hacer, sino para acompañarte”, explica la cantautora.

Naomy Rey tiene 16 años y desde los 10 se prepara para este momento: el lanzamiento de su primer EP con cuatro canciones “Sí es amor”, “Todo es mejor cuando estás tú”, “Dame un millón de besos” y “Eres la luz”.

De la mano del productor y músico Rodrigo Escamilla, Naomy encontró un estilo musical centrado en la balada pop al que se le agrega un elemento que es difícil encontrar en las propuestas jóvenes de hoy: transmitir mensajes de amor, comprensión y tolerancia.

“Si tuviera que definirlas, diría que mis canciones son divertidas y promueven valores que se han perdido en esta generación: la paz, el respeto, la empatía, la equidad. Quiero un mundo de colores, no todo gris o negro, los seres humanos necesitamos retomar cosas valiosas, no centrarnos en la violencia que no nos lleva a nada; eso es lo que quiero recuperar en mis canciones”.

Con esa propuesta, Naomy ya obtuvo un galardón internacional en la entrega de los premios Grandeza Hispana Internacional 2021, cuya ceremonia se realizó el 21 de junio y en la que ganó en la categoría de Pop Latino como Revelación Juvenil Femenil 2021, premio que aseguró la motiva a luchar por sus sueños.

Con su EP bajo el brazo, empezará a tener presentaciones en vivo al mismo tiempo que alista las canciones para el siguiente disco.

“Queremos que nos escuchen por todos lados. Vamos a publicar las canciones en todos los medios posibles; ahora ya tengo estos cuatro temas en las plataformas digitales, además de otras cinco que están en proceso”, puntualizó la joven que tiene muy claro uno de sus objetivos, llegar a los Grammy.