Con el alma llena de México y un profundo amor por la cultura, la española Natalia Jiménez ha encontrado su camino y ese es el regional mexicano, así lo compartió en entrevista con Novedades Quintana Roo durante la presentación de su nuevo álbum “México de mi corazón II”.

“Ponedor, llegador y rompedor”, así califica la cantante y compositora Natalia Jiménez su nuevo álbum, el cual contiene las canciones más emblemáticas de la música tradicional mexicana que se quedaron pendientes, luego de la primera recopilación que hizo en el volumen I. Emocionada y con los sentimientos a flor de piel, Natalia expresa su gran amor por México.

“México es como mi casa, yo como española en los conciertos me gritan Natalia hermana, ya eres mexicana y si, es la verdad, me siento muy conectada con el país, conozco las costumbres, todos los estados, sus discos y estoy muy contenta de lanzar un segundo disco de mariachi, porque es lo que más me gusta cantar, estoy de lleno metida en el regional y de aquí no me quiero mover. Es un disco cien por cien hecho en México, desde el vestuario, hasta el arte de la portada, las locaciones en Guanajuato, está hecho a la perfección, es bellísimo el disco”, refirió Natalia, quien asegura este es el camino por el cual quiere continuar en su carrera musical, dejando por ahora las baladas que la vieron nacer.

“Soy demasiado feliz en el regional, me veo haciendo un disco inédito de mariachi, pronto, después de este, estoy demasiado a gusto con estas canciones hermosas, con mi mariachi atrás, vestidazo, cantando, soy la mujer más feliz del mundo y creo que me voy a quedar un rato en el regional, es como devolver ese amor que el país me ha dado, es agradecer tratando de hacer lo mejor que se que es cantar y cantando su maravilloso repertorio mexicano”, dijo.

Enamorada al cien de México y sus rincones

“Amo México y sus compositores, Juan Gabriel, José Alfredo, Marco Antonio Solís, Agustín Lara, la verdad que México ha parido de los mejores compositores de Latinoamérica. Amo México y sus lugares, soy feliz de ir al mercado, ahí ves de qué está hecho México, si vas a Polanco o a Santa Fe no sabrás la esencia, muchos de mis muebles son de La Lagunilla, me gusta mucho ir al centro, el hervidero de gente. Me gusta comer en sitios típicos, no me gustan los restaurantes finos o mamilas, prefiero los tacos, soy banda y me meto dónde sea”, puntualizó orgullosa de su mexicanidad.

Las canciones de México de Mi Corazón II:

1. Qué Bueno Es Tenerte – Natalia Jiménez & Banda MS de Sergio Lizárraga