Natalia Lafourcade abraza corazones con nuevo disco

Con gran orgullo y el corazón en alto, la cantante, productora y multiinstrumentista Natalia Lafourcade presenta su nueva producción discográfica: Un canto por México, Vol. 2., el cual en sus palabras, es el primer proyecto en su carrera que hace en comunidad y apoyada del talento de varios artistas y de un gran equipo.

“Siento que el volumen dos es el complemento ideal del volumen uno, en él encuentro mucha fuerza y energía, ambos discos vienen a complementar esta dualidad, la energía masculina en el volumen uno y la femenina en el segundo, encuentro un México de hoy, con artistas de ahora que están generando este puente y esta conexión con tanta gente en tantos lugares, es un disco que tiene toda nuestra alegría, tanto de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de amar, de vivir, de todo eso que nos duele, de lo que gritamos que ya no queremos seguir viviendo, es una protesta general, tiene tanto de nuestro tejido social, de nuestra esencia, de nuestra historia, me gusta decir que es un árbol de la vida”, refirió Natalia, asegurando que el primer volumen, ganador del Grammy y de dos Grammy Latino, fue plantar la semilla y este viene a cerrar el ciclo y a recoger la cosecha.

En las canciones de este gran álbum se incluyen inolvidables como el popurrí de “Alma mía / Tú me acostumbraste / Soledad y el mar” o la conmovedora versión acústica de “La Llorona”. Pero también encontramos en el disco una gran cantidad de invitados de primera: Pepe Aguilar (“Cien años”), Rubén Blades y Mare Advertencia (“Tú sí sabes quererme”), Aida Cuevas (“Luz de luna”), Mon Laferte (“La trenza/amor completo”), Carlos Rivera (“Recuérdame”), Silvana Estrada y Ely Guerra (“La Llorona”), Caetano Veloso (“Soy lo prohibido”), Jorge Drexler (“Para qué sufrir [versión acústica]”) y Los Cojolites, quienes acompañan a la cantante en el sencillo de salida “Nada es verdad”.

Una parte importante de este nuevo álbum es que con él, Lafourcade, pretende la reconstrucción del Centro de Documentación de Son Jarocho.

“Un canto por México me ha empujado a trabajar con mucha gente maravillosa, a hacer algo mucho más grande de lo que imaginé, es el primer disco en mi carrera que realmente hago en comunidad, al mismo tiempo estoy empujando mucho para que se reconstruya el Centro de Documentación de Son Jarocho, que es un proyecto que no sucede de la noche a la mañana, un proyecto que nos ha hecho aprender mucho y que me hace desear con más ansias poder volver a un espacio que sea mío, que sea íntimo, que viva dentro de mí, que sea ese algo que tengo para compartir en un futuro, en mis canciones, volver a mi guitarra, hablar de lo que he aprendido, digerir tantas cosas que estamos viviendo en este proyecto tan grande, espero seguir haciendo música, quiero volver al estudio de grabación, tengo deseos de seguir habitando esta tierra que tanto amo que es Veracruz y tengo deseos de esperar todavía apara salir de gira, deseos de seguir creando antes de volver a los conciertos, volver a mí y a mi mundo, desde ese aspecto más personal, más desnudo de mi ser y explorar que existe ahí en ese bosque”, puntualizó.