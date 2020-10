México: Darío Yazbek espera que Nuevo Orden mueva conciencias

Cancún.-Tras el exitoso estreno de la película de Michel Franco, Nuevo Orden, la cual recibió el León de Plata en Venecia y bastantes comentarios por parte del público y la crítica especializada, Darío Yazbek, uno de sus protagonistas, compartió en exclusiva con Novedades Quintana Roo lo orgulloso que se siente de una cinta que pueda mover conciencias y deje a la gente pensando y hablando del tema después de verla.

“Tengo la esperanza de que esta película pueda dar una sacudida de conciencia al espectador, el cine a veces es difícil que mucha gente lo vea pero esta película creo que no da tregua, está ahí, te lo dice y te recuerda todo el tiempo muchas cosas, sí sales cambiado, yo, que a pesar de que leí el guion y me sabía la historia, algo me cambió después de verla, deseo que pueda haber una discusión más a fondo del tema, es importante que haya muchos puntos de vista y tomarlos en cuenta”, detalló Darío, quien está contento y orgulloso del éxito que ha tenido la producción de Michel Franco desde su reciente estreno.

“Nos ha ido muy bien a pesar de la situación seguimos siendo el número uno y estamos muy contentos, la película ha sido un éxito, la gente se ha dado cuenta que el cine es un lugar seguro y está yendo a las salas, esto es muy importante para la reactivación de la industria en el país”.

El resultado final superó las expectativas de Darío

La invitación de Michel Franco a Darío para ser parte de Nuevo Orden llegó hace unos años; sin embargo, el actor no imaginó el resultado de aquella gran idea.

“Desde el principio sonaba que era una locura, Michel me la platicó hace varios años y me sonaba algo muy difícil de hacer, con esa magnitud, que tuviera los valores de producción para hacerla creíble y en ese sentido ha sido muy importante el trabajo de Michel y de todo el equipo, sí, la película es muy fuerte pero muy buena y eso no pasa seguido” relató el actor, quien da vida a Alan, un joven que no tiene noción de la realidad en la que vive, mientras recordaba cómo llegó a aceptar este papel.

Ver esta publicación en Instagram El león y yo, una historia de amor. Una publicación compartida por Dario Yazbek Bernal (@dario) el 14 de Sep de 2020 a las 9:31 PDT

“Michel y yo tenemos una relación muy estrecha desde que hicimos juntos Daniel y Ana y seguimos produciendo juntos, hemos crecido mucho en la industria y esta película marcó un poco ese acercamiento, Michel me platicó la idea hace cinco años y como hace tres tuve el guión en mis manos, fueron cambiando algunas cosas y después ya, hace año y medio comenzamos la filmación, ahorita estoy muy feliz con el resultado final. Mi personaje es como hay muchos, alguien que se deja llevar por la corriente y es parte de esta idea, que al ser neutral termina aliándose con el opresor, es un reflejo de mucha gente”.

Su personaje hace alusión a la sociedad en medio de la pandemia

Tal como recientemente sucedió con Ninel Conde y su boda, Darío compara la esencia de su personaje con las personas que ven el mundo caer y solo piensan en su beneficio o diversión.

“No hacen caso del mundo que los rodea, ven que el mundo se está cayendo a pedazos y deciden hacer una boda, creo que me parece que es un reflejo muy interesante de la sociedad que podemos verlo en plena pandemia, que se expone y pone en peligro a sus familiares haciendo bodas y eventos, es parte de la inconciencia y de la falta de responsabilidad de uno y de cómo afectan a los demás, eso se ve reflejado completamente en la película”.

Asegura el actor que le película es fuerte pero lo suficientemente bien hecha para mantener al espectador atento y al borde del asiento.

“Tiene un ritmo interesante, no te deja, no te suelta, te golpea durante 90 minutos y ni siquiera parpadeas, eso es maravilloso y un logro gigantesco de Michel y de todo el equipo. Es un trabajo redondo, eso hace que una película mexicana funcione tan bien, tenga tantos valores de producción, quiere decir que la industria está mejorando y creciendo”, expresó Yazbek Bernal a quien pronto veremos actuando en dos proyectos de cine, mientras que afina detalles de otros dos pero como productor.