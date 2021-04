Cancún.- Feliz de mantenerse en el gusto del público como titular del programa No es normal, Olga Mariana comparte en exclusiva con Novedades Quintana Roo, lo que significan tres temporadas de este proyecto.

“Ya es mi tercera temporada de No es normal, estoy muy contenta porque una empieza un proyecto con la ilusión de que continúe y tenga más temporadas, ya que esto se supera es un sueño cumplido. Bien dicen que lo importante no es llegar sino mantenerse, pero la verdad es que sí, yo pongo la cara del proyecto pero sin duda el equipo de producción, los guionistas y hasta el canal, son las piezas que hacen que No es normal siga al aire. Ser parte de este programa me ha hecho madurar muchísimo”, detalló la conductora, quien también triunfa en Venga la alegría y en Deezer live, los domingos.

“Me siento satisfecha y feliz, me falta aprender día con día, pero estoy en ese momento que puedo mirar atrás y valorar cada cosa que he hecho, cada uno de los escalones que he ido subiendo y entender que ha valido siempre el esfuerzo de cada momento para estar donde estoy y seguir cumpliendo mi sueño, para eso he tenido que trabajar muy duro y confiar en mí, afortunadamente he estado rodeada de compañeros y jefes muy generosos, en este momento estoy siendo mi mejor versión y así será en cada proyecto, ahora sigo satisfecha y abierta a los proyectos que vengan para seguir llevando al público ese entretenimiento y la alegría que puede traspasar la pantalla”.

No es normal, un programa que la ha hecho crecer

“El tener esa conexión con el público de forma muy frontal, escuchar lo que el público quiere y apostar por contenidos que aumenten la curiosidad natural que tenemos los seres humanos y esa curiosidad de investigación, todos queremos aprender y conocer más y No es normal, cumple ese objetivo, te hace viajar a través de diferentes temas y sucesos que no son normales pero si son reales, eso te alimenta, te entretiene, alimenta la curiosidad y nos hace ir más allá”, refiere Olga Mariana, quien asegura debe prepararse bien antes de cada programa para poder opinar con conocimiento de causa.

Para la conductora, adentrarse en cada historia es su reto diario, ya que gracias a eso en cada temporada se han agregado más capítulos, asegura, además de sorprenderse al igual que el público con cada uno de los casos que presenta.

“Varios son los casos que me han impactado, como el lugar donde nombran a animales como representantes políticos, otro de un árbol llamado Frankestein que puede dar hasta cuarenta frutos diferentes, temas de tecnología y redes sociales y otros casos”, puntualizó la bella joven, a quien podemos ver todos los martes a las 7:30 de la noche por el 7.2 de la señal de TV Azteca.

oy estrenamos a las 7:30 de la noche por el A+ que es el 7.2, la nueva temporada de No es Normal, les prometo que van a ver muchos más temas y sucesos que les van a sorprender, lo que buscamos es elevar el estándar de esos hechos que se combinan entre la historia y la actualidad.

Estaría padrísimo estar como investigadora pero no sé si me atrevería a entrar a ciertos lugares, esos que dicen que muchos no han salido, aunque sí hay lugares en nuestro país que me encantaría investigar y poder contarles.

Estoy en Venga la alegría, un proyecto muy especial para mí, me ha hecho crecer y madurar, me ha abierto muchas puertas, No es normal ha sido un gran crecimiento para mi porque me dieron la confianza y oportunidad de estar sola al frente de un programa y llevarlo de la mano es parte fundamental para encontrarme y demostrar lo que he aprendido y después llegó a mis manos Deezer live en el que hablamos de música, creo que es una gran combinación de proyectos que me alimentan muchísimo y me dan la posibilidad de mostrarme en diferentes conceptos.