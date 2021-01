México: Oz de León y Ceci García invitan a un viaje al pasado con nuevo álbum

Cancún.- Comenzando el año con el pie derecho Oz de León, guitarrista y cofundador de La Castañeda y la cantante Cecilia García Robles entregan una colección de discos llamada Retro Songs Collection, la cual contiene icónicos temas que van desde los años 30 a los 80 en versiones y arreglos musicales propios con el que pretenden conquistar el oído de varias generaciones.

Esta colección rinde tributo a grandes músicos y agrupaciones de la historia como Gershwin, The Beatles, The Rolling Stones, America, Sting, David Bowie, Patti Smith, Leonard Cohen, Neil Young, The Cure y Pink Floyd, entre otros, con temas que han marcado la vida de estos dos artistas mexicanos y seguramente de muchos de nosotros.

Oz De León (La Castañeda) y Cecilia García Robles (El Mal de Ojo, Bad Heads, The Far Side), quienes coincidieron hace 35 años en el grupo de teatro y música “La Mueca”, deciden ahora formar “Retro Band” en 2020 para realizar sus propias versiones de las canciones que han dejado huella en sus vidas.

Así surge “Retro Songs Collection” con 28 canciones reunidas en tres volúmenes y organizados por décadas. Una cuidadosa selección musical que abarca desde estándares de Jazz hasta canciones emblemáticas del Rock con la finalidad de rendir tributo a músicos que siempre han admirado.

Un viaje por el tiempo en el que Oz y Ceci recorren pasajes irrepetibles de su historia, con versiones propias de temas icónicos de las décadas 30s, 50s, 60s, 70s y 80s.

Cada volumen incluye grandes temas de distintas épocas. (Cortesía)

En Retro Songs Collection Vol. 1 el tren musical parte de Gershwin (Summertime) hasta llegar a The Rolling Stones (You Can ́t Always Get What You Want), pasando por Bobby Hebb (Sunny) y las clásicas Fly Me To The Moon y What A Wonderful World”, entre otros clásicos de los 30s, 50s y 60s.

La siguiente estación va del volumen 2 con The Beatles (Across The Universe y Eleanor Rigby) hasta Pink Floyd (Wish You Were Here y Hey You) transitando por David Bowie (Space Oddity) y Patti Smith (Dancing Barefoot), entre otros clásicos de los 60s y 70s.

Y finalmente, la ruta número tres abarca las décadas de los 70s y 80s e inicia con America (Horse with No Name), siguiendo con Fleetwood Mac (Landslide), llegando a Sting (Roxanne), The Cure (Lovesong), pasando por Leonard Cohen (Everybody Knows) y Neil Young (Harvest Moon), entre otros predilectos de la época.

Los tres volúmenes se encuentran ya en todas las plataformas digitales.